Во Владивостоке в честь Дня России отменили пять электричек

12 июня отменяется ряд пригородных поездов во Владивостокском регионе Дальневосточной железной дороги.

Дальневосточная региональная служба развития пассажирских сообщений и предоставления доступа к инфраструктуре сообщает о том, что в связи с праздничным днем 12 июня 2013 г. во Владивостокском регионе отменяются следующие пригородные поезда:

- № 6305/6306 «Луговая – Океанская – Владивосток»;

- № 6344 «Надеждинская – Владивосток»;

- № 6439/6440 «Смоляниново – Владивосток»;

- № 6333/6334 «Мыс Чуркин – Владивосток»;

- № 6313/6314 «Владивосток – Мыс Чуркин»;

Дополнительную информацию о расписании пригородных поездов можно получить в пригородных кассах, на официальном сайте ОАО «Экспресс Приморья» www.expresspk.ru или по телефону справочной службы 8(423) 2245431, сообщает отдел по работе со СМИ службы корпоративных коммуникаций Дальневосточной железной дороги - филиала ОАО "Российские железные дороги".

ZRPRESS.Ru, Владивосток.

