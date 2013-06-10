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Во Владивостоке в честь Дня России отменили пять электричек
12 июня отменяется ряд пригородных поездов во Владивостокском регионе Дальневосточной железной дороги.
Дальневосточная региональная служба развития пассажирских сообщений и предоставления доступа к инфраструктуре сообщает о том, что в связи с праздничным днем 12 июня 2013 г. во Владивостокском регионе отменяются следующие пригородные поезда:
- № 6305/6306 «Луговая – Океанская – Владивосток»;
- № 6344 «Надеждинская – Владивосток»;
- № 6439/6440 «Смоляниново – Владивосток»;
- № 6333/6334 «Мыс Чуркин – Владивосток»;
- № 6313/6314 «Владивосток – Мыс Чуркин»;
Дополнительную информацию о расписании пригородных поездов можно получить в пригородных кассах, на официальном сайте ОАО «Экспресс Приморья» www.expresspk.ru или по телефону справочной службы 8(423) 2245431, сообщает отдел по работе со СМИ службы корпоративных коммуникаций Дальневосточной железной дороги - филиала ОАО "Российские железные дороги".
ZRPRESS.Ru, Владивосток.
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Заголовок класс!!! Посмеялись от души.