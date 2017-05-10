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Во Владивостоке школьники провели важную социальную акцию (фото)
Во Владивостоке в школе №51, которая расположена по адресу ул. Вострецова, 9, прошла социальная акция, конечной целью которой было оказание помощи детским домам, сообщает деловая газета «Золотой Рог».
Во время проведения благотворительной акции дети продавали всем желающих на импровизированной выставке-ярмарке, сделанные своими руками поделки и еду. Подготовка к мероприятию заняла два месяца, дети готовились к ней с большой ответственностью и тщательностью. Поэтому школе было что предложить потенциальным покупателям.
Помимо родных и близких школьников покупателями стали и прохожие, которых школьники усиленно зазывали на мероприятия, в том числе и с помощью специально подготовленных «флаеров».
Практически все школьники, с которыми пообщался наш корреспондент, заверили, что им очень понравился подобный формат мероприятия и они были бы не прочь участвовать в подобных акциях и в дальнейшем.
На собранные средства оргкомитетом закупит развивающие игрушки, которые будут переданы в детские дома города.
Дарья ПУШКАРЁВА, специально для Газеты "Золотой Рог", Владивосток.
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