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Vladivostok Boat Show – 2017 подготовка на всех парусах!

10 Мая 2017, 10:24 | Владивосток

На пике активности подготовка к  IX Международной выставке катеров и яхт Vladivostok Boat Show - 2017, которая пройдет 19-21 мая. В этом году мероприятие станет одной из официальных площадок Тихоокеанского Туристского форума. Неизменным местом проведения выставки остается яхт-клуб "Семь футов" — лучший яхт-клуб на Дальнем Востоке России.

Сбор гостей с 10 утра, 19 мая, а уже в 13:00 в этот же день состоится Официальное открытие мероприятия.

Генеральным партнером Vladivostok Boat Show - 2017 выступит компания «Саммит Моторс Владивосток», официальный дилер Toyota и Lexus. Официальный партнер выставки -  компания «Композитное кораблестроение». 

- В этом году гостей мероприятия ожидает приятный сюрприз, - сообщает Исполнительный директор Vladivostok Boat Show Виктория Кидяева. - Мы ожидаем приход на выставку швейцарской 37-футовой яхты Chamade, с семейной парой на борту. Яхта совершает кругосветное путешествие и, погостив у нас, продолжит курс на Аляску, через  Сахалин и Камчатку.

Напомним, что в этом году Vladivostok Boat Show пройдет в новом формате, теперь это не просто традиционная выставка. В программу будет интегрирован фестиваль водных  видов спорта, каждый участник сможет найти для себя занятие на все три дня и без специальной подготовки принять участие в соревнованиях. Так же гостей ожидают демонстрация, ярмарка, продажа водомоторной техники и, несомненно, яркое шоу для всей семьи, детские интерактивно -  развлекательные  зоны, розыгрыши от партнеров. Мероприятие станет большим праздником, куда следует приехать всей семьей. Каждый найдет для себя интересное событие в программе мероприятия! 

А пока организаторы готовы представить программу мероприятия.

19 мая

Время

Мероприятие

Место проведения

10-00

Начало работы выставки

 

13-00

Официальная церемония открытия выставки

Центральная сцена выставки

12-00 – 16-00

Развлекательная программа для детей от детского центра «В гостях у Пряника»

Детская площадка

14-00 – 14-30

Старт любительской регаты «Гонка под Парусом»

Сцена выставки

10-00 – 18-00

Тест-драйвы водно-моторной техники, снаряжения, оборудования

морская часть яхт-клуба «Семь футов»

17-30 - 18-00

Награждение победителей любительской регаты

«Гонка под парусом»

Сцена выставки

21-00

Official PRE party Vladivostok Boat Show

BarBoss

20 мая

Время

Мероприятие

Место проведения

10-00

Начало работы выставки

 

10-00 – 18-00

Тест-драйвы водно-моторной техники, снаряжения, оборудования

Морская часть яхт-клуба «Семь футов»

10-00

Старт регаты «Молодые капитаны»

Бухта Федорова

12-00 – 16-00

Развлекательная программа для детей от детского центра «В гостях у Пряника»

Детская площадка

13-00 – 15-00

Соревнования по слоттрекинговым гонкам Carrera

Центральная площадка выставки

14-00 – 14-30

Старт любительской регаты «Гонка под Парусом»

Сцена выставки

16-00 – 17-00

Розыгрыши призов от компаний-участников и партнеров выставки

сцена выставки, площадка перед сценой

17-30 - 18-00

Награждение победителей любительской регаты

«Гонка под парусом»

Сцена выставки

01-00

Official after party Vladivostok Boat Show

Ночной клуб CUCKOO

21 мая

Время

Мероприятие

Место проведения

10-00

Начало работы выставки

 

10-00 – 17-00

Тест-драйвы водно-моторной техники, снаряжения, оборудования

морская часть яхт-клуба «Семь футов»

11-00 – 12-30

Старт любительской регаты

«Гонка под парусом»

Центральная сцена выставки

13-00

Старт регаты «Молодые капитаны»

Бухта Федорова

12-00 – 16-00

Развлекательная программа для детей от детского центра «В гостях у Пряника»

Детская площадка

12-00 - 12-15

Спортивно-развлекательная программа от «World Class»

Сцена выставки

14-00 – 15-00

Соревнования а/м Тойота на радиоуправлении

Центральная площадка выставки

15.00 – 15-30

Награждение победителей любительской регаты

«Гонка под парусом»

Сцена выставки

15-30 - 16-00

Розыгрыш подарочного сертификата от детского центра

«В гостях у Пряника»

Центральная сцена выставки

16-00 – 16-30

Награждение победителей детской парусной регаты «Молодые капитаны»

Центральная площадка выставки

16-30

Награждение победителей конкурса детского рисунка «Сны о море»

Центральная площадка выставки

17-00

Церемония закрытия выставки «Сальса Вечеринка»

Центральная сцена выставки

 

 

По вопросам участия просьба обращаться в оргкомитет выставки.

Для аккредитации СМИ или получения бесплатного билета на выставку необходимо заполнить регистрационную форму (http://expo.sfyc.ru/register/).

 

Газета "Золотой Рог", Владивосток

Автор:
Теги: vladivostok boat show  катер  яхта  выставка 



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