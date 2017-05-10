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Vladivostok Boat Show – 2017 подготовка на всех парусах!
На пике активности подготовка к IX Международной выставке катеров и яхт Vladivostok Boat Show - 2017, которая пройдет 19-21 мая. В этом году мероприятие станет одной из официальных площадок Тихоокеанского Туристского форума. Неизменным местом проведения выставки остается яхт-клуб "Семь футов" — лучший яхт-клуб на Дальнем Востоке России.
Сбор гостей с 10 утра, 19 мая, а уже в 13:00 в этот же день состоится Официальное открытие мероприятия.
Генеральным партнером Vladivostok Boat Show - 2017 выступит компания «Саммит Моторс Владивосток», официальный дилер Toyota и Lexus. Официальный партнер выставки - компания «Композитное кораблестроение».
- В этом году гостей мероприятия ожидает приятный сюрприз, - сообщает Исполнительный директор Vladivostok Boat Show Виктория Кидяева. - Мы ожидаем приход на выставку швейцарской 37-футовой яхты Chamade, с семейной парой на борту. Яхта совершает кругосветное путешествие и, погостив у нас, продолжит курс на Аляску, через Сахалин и Камчатку.
Напомним, что в этом году Vladivostok Boat Show пройдет в новом формате, теперь это не просто традиционная выставка. В программу будет интегрирован фестиваль водных видов спорта, каждый участник сможет найти для себя занятие на все три дня и без специальной подготовки принять участие в соревнованиях. Так же гостей ожидают демонстрация, ярмарка, продажа водомоторной техники и, несомненно, яркое шоу для всей семьи, детские интерактивно - развлекательные зоны, розыгрыши от партнеров. Мероприятие станет большим праздником, куда следует приехать всей семьей. Каждый найдет для себя интересное событие в программе мероприятия!
А пока организаторы готовы представить программу мероприятия.
19 мая
|
Время
|
Мероприятие
|
Место проведения
|
10-00
|
Начало работы выставки
|
|
13-00
|
Официальная церемония открытия выставки
|
Центральная сцена выставки
|
12-00 – 16-00
|
Развлекательная программа для детей от детского центра «В гостях у Пряника»
|
Детская площадка
|
14-00 – 14-30
|
Старт любительской регаты «Гонка под Парусом»
|
Сцена выставки
|
10-00 – 18-00
|
Тест-драйвы водно-моторной техники, снаряжения, оборудования
|
морская часть яхт-клуба «Семь футов»
|
17-30 - 18-00
|
Награждение победителей любительской регаты
«Гонка под парусом»
|
Сцена выставки
|
21-00
|
Official PRE party Vladivostok Boat Show
|
BarBoss
20 мая
|
Время
|
Мероприятие
|
Место проведения
|
10-00
|
Начало работы выставки
|
|
10-00 – 18-00
|
Тест-драйвы водно-моторной техники, снаряжения, оборудования
|
Морская часть яхт-клуба «Семь футов»
|
10-00
|
Старт регаты «Молодые капитаны»
|
Бухта Федорова
|
12-00 – 16-00
|
Развлекательная программа для детей от детского центра «В гостях у Пряника»
|
Детская площадка
|
13-00 – 15-00
|
Соревнования по слоттрекинговым гонкам Carrera
|
Центральная площадка выставки
|
14-00 – 14-30
|
Старт любительской регаты «Гонка под Парусом»
|
Сцена выставки
|
16-00 – 17-00
|
Розыгрыши призов от компаний-участников и партнеров выставки
|
сцена выставки, площадка перед сценой
|
17-30 - 18-00
|
Награждение победителей любительской регаты
«Гонка под парусом»
|
Сцена выставки
|
01-00
|
Official after party Vladivostok Boat Show
|
Ночной клуб CUCKOO
21 мая
|
Время
|
Мероприятие
|
Место проведения
|
10-00
|
Начало работы выставки
|
|
10-00 – 17-00
|
Тест-драйвы водно-моторной техники, снаряжения, оборудования
|
морская часть яхт-клуба «Семь футов»
|
11-00 – 12-30
|
Старт любительской регаты
«Гонка под парусом»
|
Центральная сцена выставки
|
13-00
|
Старт регаты «Молодые капитаны»
|
Бухта Федорова
|
12-00 – 16-00
|
Развлекательная программа для детей от детского центра «В гостях у Пряника»
|
Детская площадка
|
12-00 - 12-15
|
Спортивно-развлекательная программа от «World Class»
|
Сцена выставки
|
14-00 – 15-00
|
Соревнования а/м Тойота на радиоуправлении
|
Центральная площадка выставки
|
15.00 – 15-30
|
Награждение победителей любительской регаты
«Гонка под парусом»
|
Сцена выставки
|
15-30 - 16-00
|
Розыгрыш подарочного сертификата от детского центра
«В гостях у Пряника»
|
Центральная сцена выставки
|
16-00 – 16-30
|
Награждение победителей детской парусной регаты «Молодые капитаны»
|
Центральная площадка выставки
|
16-30
|
Награждение победителей конкурса детского рисунка «Сны о море»
|
Центральная площадка выставки
|
17-00
|
Церемония закрытия выставки «Сальса Вечеринка»
|
Центральная сцена выставки
По вопросам участия просьба обращаться в оргкомитет выставки.
Для аккредитации СМИ или получения бесплатного билета на выставку необходимо заполнить регистрационную форму (http://expo.sfyc.ru/register/).
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