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Сотни гостей и жителей Владивостока остались без салюта
Несколько сотен гостей и жителей Владивостока приехали 9 мая на набережную ДВФУ к 22.00, для того, чтобы увидеть праздничный салют. Однако, как сообщают жители города в социальных сетях, салюта не было.
По словам очевидцев, без салюта остались также студенты ДВФУ, которые спустились к набережной к 22-м часам в надежде увидеть праздничный фейерверк. Однако к назначенному времени люди лишь слышали залпы, которые раздавались на другой стороне острова, в бухте Подножье. В итоге разочарованные и грустные они расходились по кампусам и разъезжались по домам.
Стоит отметить, что в информационных сообщениях о праздновании Дня Победы не было уточнено, где именно будет салют на о. Русский, поэтому значительная часть горожан и приехала не туда.
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