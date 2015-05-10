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Сотни гостей и жителей Владивостока остались без салюта

10 Мая 2015, 17:00 | Владивосток

Несколько сотен гостей и жителей Владивостока приехали 9 мая на набережную ДВФУ к 22.00, для того, чтобы увидеть праздничный салют. Однако, как сообщают жители города в социальных сетях, салюта не было.

По словам очевидцев, без салюта остались также студенты ДВФУ, которые спустились к набережной к 22-м часам в надежде увидеть праздничный фейерверк. Однако к назначенному времени люди лишь слышали залпы, которые раздавались на другой стороне острова, в бухте Подножье. В итоге разочарованные и грустные они расходились по кампусам и разъезжались по домам.

Стоит отметить, что в информационных сообщениях о праздновании Дня Победы не было уточнено, где именно будет салют на о. Русский, поэтому значительная часть горожан и приехала не туда.

Газета «Золотой Рог», Владивосток. 

Автор: Анастасия Красильникова
Теги: набережная  ДВФУ  9 мая  салют 



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Комментарии

  • РџСЃРµРІРґРѕРЅРёРј10:44, 11.05.2015#

    Почему они на Шамору не приехали?

  • 11111:12, 11.05.2015#

    Потому-что администрация распростронила информацию, что салют будет в трех точках: Площадь Владивостока, о. Русский и пос. Трудовое. Вот люди и поехали на набережную ДВФУ. А сам салют был просто в акватории бухты Золотой Рог. Дезинформация была!!!

  • Антон12:31, 11.05.2015#

    Вообще не жалко.

  • 36214:52, 11.05.2015#

    Так салют давали для себя любимых, а не для быдла, для быдла только вспышки от салюта и пробки на дорогах.

  • Justfirst21:03, 11.05.2015#

    Лошары, лол, а я дома сидел и угарал как эти олухи в пробках стояли))))

  • РџСЃРµРІРґРѕРЅРёРј21:12, 11.05.2015#

    Странные ребятки. Зашел днём на дейту, посмотрел план мероприятий. РУССКИМ языком написано САЛЮТ НА ПЛОЩАДИ!!! Не хватило мозгов уточнить где он будет, так что ж возмущаться то? А салют хороший, и быдла, как ни странно пяьного не было совсем.

  • 11215:29, 12.05.2015#

    Ты, придурок. Написано было, что салют на Площади и на о. Русский.

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