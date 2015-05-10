Сотни гостей и жителей Владивостока остались без салюта

Несколько сотен гостей и жителей Владивостока приехали 9 мая на набережную ДВФУ к 22.00, для того, чтобы увидеть праздничный салют. Однако, как сообщают жители города в социальных сетях, салюта не было.

По словам очевидцев, без салюта остались также студенты ДВФУ, которые спустились к набережной к 22-м часам в надежде увидеть праздничный фейерверк. Однако к назначенному времени люди лишь слышали залпы, которые раздавались на другой стороне острова, в бухте Подножье. В итоге разочарованные и грустные они расходились по кампусам и разъезжались по домам.

Стоит отметить, что в информационных сообщениях о праздновании Дня Победы не было уточнено, где именно будет салют на о. Русский, поэтому значительная часть горожан и приехала не туда.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.