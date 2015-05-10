Празднование Дня Победы во Владивостоке завершилось грандиозным салютом (Фоторепортаж)

Большим и ярким праздничным фейерверком завершилось вчера, 9 мая, празднование Дня Победы во Владивостоке. Салют начался ровно в 22 часа в трех точках - над центральной площадью, а также на острове Русском и в пос. Трудовое. Полюбоваться фейерверком собрались тысячи горожан и гостей столицы Приморья. Горожане пели, танцевали и поздравляли друг друга с праздником.

Вместе с горожанами на праздничный салют прибыл и глава города Владивостока Игорь Пушкарев.

«Владивосток, с Днем Победы! Сегодня самый главный и святой праздник в нашей стране. Многие из нас побывали на параде, а затем приняли участие в шествии «Бессмертного полка» - и каждый наверняка чувствовал огромное волнение. Мы помним нашу историю, наших родных, не вернувшихся из боя - они всегда с нами. Мы должны сказать нашим ветеранам - спасибо! Еще раз с Днем Победы!» - обратился к жителям Игорь Пушкарев.

Залпам салюта предшествовали праздничная концертная программа в исполнении лучших творческих коллективов города, конкурсы и другие развлечения. Главным вечерним сюрпризом для горожан стало выступление группы "Синяя птица". Из уст легендарных исполнителей прозвучали не только полюбившиеся всем песни, но и композиции военных лет, которые подхватили многие из присутствующих.

Овациями жители и гости приморской столицы встречали военный оркестр штаба Тихоокеанского флота, работавший на площади целый день. Вечером они вышли на сцену в помощь музыкантам "Синей птицы" - исполнить песни военных лет.

Напомним, более 40 тысяч приморцев 9 мая, побывали на Параде Победы, который прошел во Владивостоке. В праздновании принял участие Губернатор Приморья Владимир Миклушевский с супругой, глава Владивостока Игорь Пушкарёв и другие официальные лица.

Посмотреть Парад собрались ветераны со всего края, они занимали почетные места у памятника Борцам за власть Советов. Здесь же собрались представители ветеранских организаций, общественности, краевой и городских властей, командование ТОФ. Всего поучаствовать в праздничных мероприятиях собрались более 40 тысяч приморцев.

В колонах прошли более двух тысяч военнослужащих – батальонные и ротные группы управления штаба Тихоокеанского флота, соединения бригад надводных кораблей и береговых войск флота, а также парадные роты МЧС и МВД, курсанты военно-морских вузов.

В Параде было задействовано более 40 единиц техники, в их числе и морская авиация. Впервые в нем приняли участие воспитанники президентского кадетского училища.

По центральной улице Владивостока прошли батальонные и ротные группы управления штаба Тихоокеанского флота, соединения бригады надводных кораблей и береговых войск флота, а также спецподразделения ОМОН и СОБР УМВД России по Приморскому краю, подразделения МЧС.

По улицам Владивостока следом за Парадом Победы прошли участники акции «Бессмертный полк» – приморцы с портретами своих родственников, сражавшихся на полях Великой Отечественной войны.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Фото Ивана Белозерова.