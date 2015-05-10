Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Празднование Дня Победы во Владивостоке завершилось грандиозным салютом (Фоторепортаж)
Большим и ярким праздничным фейерверком завершилось вчера, 9 мая, празднование Дня Победы во Владивостоке. Салют начался ровно в 22 часа в трех точках - над центральной площадью, а также на острове Русском и в пос. Трудовое. Полюбоваться фейерверком собрались тысячи горожан и гостей столицы Приморья. Горожане пели, танцевали и поздравляли друг друга с праздником.
Вместе с горожанами на праздничный салют прибыл и глава города Владивостока Игорь Пушкарев.
«Владивосток, с Днем Победы! Сегодня самый главный и святой праздник в нашей стране. Многие из нас побывали на параде, а затем приняли участие в шествии «Бессмертного полка» - и каждый наверняка чувствовал огромное волнение. Мы помним нашу историю, наших родных, не вернувшихся из боя - они всегда с нами. Мы должны сказать нашим ветеранам - спасибо! Еще раз с Днем Победы!» - обратился к жителям Игорь Пушкарев.
Залпам салюта предшествовали праздничная концертная программа в исполнении лучших творческих коллективов города, конкурсы и другие развлечения. Главным вечерним сюрпризом для горожан стало выступление группы "Синяя птица". Из уст легендарных исполнителей прозвучали не только полюбившиеся всем песни, но и композиции военных лет, которые подхватили многие из присутствующих.
Овациями жители и гости приморской столицы встречали военный оркестр штаба Тихоокеанского флота, работавший на площади целый день. Вечером они вышли на сцену в помощь музыкантам "Синей птицы" - исполнить песни военных лет.
Напомним, более 40 тысяч приморцев 9 мая, побывали на Параде Победы, который прошел во Владивостоке. В праздновании принял участие Губернатор Приморья Владимир Миклушевский с супругой, глава Владивостока Игорь Пушкарёв и другие официальные лица.
Посмотреть Парад собрались ветераны со всего края, они занимали почетные места у памятника Борцам за власть Советов. Здесь же собрались представители ветеранских организаций, общественности, краевой и городских властей, командование ТОФ. Всего поучаствовать в праздничных мероприятиях собрались более 40 тысяч приморцев.
В колонах прошли более двух тысяч военнослужащих – батальонные и ротные группы управления штаба Тихоокеанского флота, соединения бригад надводных кораблей и береговых войск флота, а также парадные роты МЧС и МВД, курсанты военно-морских вузов.
В Параде было задействовано более 40 единиц техники, в их числе и морская авиация. Впервые в нем приняли участие воспитанники президентского кадетского училища.
По центральной улице Владивостока прошли батальонные и ротные группы управления штаба Тихоокеанского флота, соединения бригады надводных кораблей и береговых войск флота, а также спецподразделения ОМОН и СОБР УМВД России по Приморскому краю, подразделения МЧС.
По улицам Владивостока следом за Парадом Победы прошли участники акции «Бессмертный полк» – приморцы с портретами своих родственников, сражавшихся на полях Великой Отечественной войны.
Газета «Золотой Рог», Владивосток.
Фото Ивана Белозерова.
Новости тематики
- Экс-мэр Владивостока поздравил десантуру с праздником
- Игорь Пушкарёв сообщил, что он будет делать после выхода на свободу
- На верфи во Владивостоке построили новый сторожевой корабль
- Из учебного здания ДВФУ в центре Владивостока сделают ни рыбу, ни мясо
- Владивостокцев с праздником поздравили из-за стен московского сизо
- Виталий Веркеенко поздравил горожан с днем рождения Владивостока
- Во Владивостоке покажут всемирно известное шоу "Танцующие экскаваторы"
- "Паллада" станет символом праздника выпускников во Владивостоке
- Владивостокцев приглашают на торжественное закрытие фестиваля "Сима-2018"
- Во Владивостоке создают технологии для общения с дельфинами, белухами и ластоногими
Новости раздела
- Экс-мэр Владивостока поздравил десантуру с праздником
- Игорь Пушкарёв сообщил, что он будет делать после выхода на свободу
- Возрожденная Миллионка станет туристическим центром Владивостока
- Во Владивостоке идут проверки жилья по фактам незаконных перепланировок
- Владивостокцы поддержали проект, который разработала еще команда Игоря Пушкарёва
- Владивосток и Пусан готовятся отметить 26-летие установления побратимских отношений
- Глава Владивостока вылетел в Сингапур за опытом
- На верфи во Владивостоке построили новый сторожевой корабль
- В центре Владивостока выросли семь сопок в масштабе 1:75
- В столице Приморья "Гонка героев", "Посмотри на Владивосток" и День рыбака состоятся при любой погоде
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Любую проверку бизнеса приказано заканчивать штрафами
- В августе россиянам мало не покажется
- Застройщики нацелились на очередной сквер в центре Владивостока
- В России введут новый налог для граждан
- В Находке назрел очередной портовый передел
- На Камчатке свежезасоленая икра пошла в продажу по цене 2200 рублей за килограмм
- Рыбаки Приморья выловили более 15 тысяч тонн крабов
- Проблема - во Владивостоке не осталось супермаркетов для богатых
- На восточном побережье Камчатки рекордный объем добытого лосося вырос в 14 раз
- Что теперь будет с рублем?
Салют был плохой, мало и залпы не высокие!С видовой ничего не видно!Позор администрации. . . . . .