ДВФУ приглашает на конкурс архитектурно-дизайнерского творчества «Параллели»

ВЛАДИВОСТОК, 10 мая, ZRPRESS. 15-я открытая региональная выставка-конкурс архитектурно-дизайнерского творчества молодежи «Параллели-2012» пройдет в ДВФУ.

С 11 по 22 мая во Владивостоке в выставочном зале Художественного музея Учебно-научного музея ДВФУ «Артэтаж» пройдет 15-я традиционная региональная выставка-конкурс архитектурно-дизайнерского творчества молодежи «Параллели-2012».

Церемония торжественного открытия выставки-конкурса состоится 11 мая в 15 часов в Музее современного искусства «Артэтаж» ДВФУ (ул. Аксаковская, 12 – остановка транспорта «Фуникулер»). Подведение итогов и награждение победителей – 22 мая в 15 часов (там же).

На конкурсе будут представлены разработки студентов, посвященные проблемам развития и реконструкции Владивостока, формированию его нового «архитектурного лица», а также архитектурные фантазии юных художников. Цель мероприятия – расширить пространство общения и привлечь и широкую общественность к обсуждению проблем развития современного города.

Справки можно получить по телефонам: 2-450-600, 2-223-115 (ИШ ДВФУ, кафедра архитектуры и градостроительства), e-mail: c-arch@bk.ru.

"Золотой Рог".