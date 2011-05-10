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Во Владивостоке с частным визитом побывает Джек Мэтлок - последний посол США в СССР
Генеральное консульство США во Владивостоке информирует, что 12 мая Владивосток посетит Джек Мэтлок (Jack F. Matlock), занимавший пост Посла США в СССР с 1987 по 1991 год.
Это частный визит - господин Мэтлок прибывает во Владивосток с супругой в качестве пассажиров лайнера Diamond Princess. Корабль пробудет в порту всего лишь один день. Однако Джек Мэтлок - карьерный дипломат и ученый, автор нескольких книг, посвященных концу Холодной войны - собирается не только посмотреть, как изменился город за последние 20 лет, но и выполнить свое давнее обещание: выступить перед студентами местного университета.
«В 1990-х ректор Дальневосточного университета несколько раз приглашал меня посетить Владивосток и выступить перед студентами, – рассказывает Джек Мэтлок. – К сожалению, тогда мне не удалось этого сделать…» Поэтому на сей раз господин Мэтлок (к слову, после окончания 35-летней карьеры дипломата, он занимал высокие должности в Принстонском и Колумбийском университетах), решил выделить свое личное время для встречи со студентами Дальневосточного федерального университета.
Встреча Джека Мэтлока со студентами и преподавателями ДВФУ состоится 12 мая, в 13.00 в конференц-зале Института научной информации - Фундаментальной библиотеке ДВФУ (4 этаж). Господин Мэтлок собирается выступить с лекцией о конце Холодной войны, и, в частности, о «бытующих сегодня ложных мифах относительно того, что произошло на самом деле».
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