Владивостоку прописали пластическую операцию

Преобразить город, чтобы он был красивым и комфортным, – давняя мечта многих поколений владивостокцев. Хотя отметим, что определенная красота и комфорт во Владивостоке имеются и даже покоряют людей восторженных и романтичных.

Однако люди практичные видят «определенные недостатки», которые надо искоренять. Поэтому, надо полагать, разговор, состоявшийся в управлении градостроительства и архитектуры администрации Владивостока, в котором приняли участие члены градосовета, представители общественности и просто довольно известные горожане, принесет реальные результаты.

Генералить придется капитально

Главный архитектор Владивостока Анатолий МЕЛЬНИК, предваряя основной разговор, отметил во вступительном слове, что подготовка города к саммиту АТЭС-2012 сегодня находится в начальной стадии и пока нельзя видеть, каким будет конечный результат этой большой работы. Поэтому администрации города необходима «обратная связь», позволяющая в чем-то корректировать свои шаги, чтобы не упустить какие-то важные детали. И для «затравки» разговора Анатолий Иванович поделился общей информацией.

В частности, он отметил, что администрации города удалось отстоять еще сохранившиеся немногочисленные скверы и «пятачки» в центральной части Владивостока, на месте которых уже предполагалось строительство новых зданий. Сейчас начали воплощаться проекты по благоустройству этих территорий, которым возвращается рекреационное и мемориальное значение, а также по району пл. Луговая и ул. Маковского. Причем особой «изюминкой» этих проектов стали общественные туалеты. Так, в скверике на пересечении ул. Комарова и Океанского проспекта будет двухэтажный «М/Ж», которым будет удобно пользоваться, в частности, инвалидам-колясочникам.

Особенно большой объем работ предстоит выполнить по ремонту фасадов зданий по 10 гостевым маршрутам города, протянувшимся от въезда во Владивосток до моста на о. Русский. В этом строительном сезоне в планы «большого ремонта» по фасадам, помимо объектов программы «Морской фасад», попали 430 зданий. Работы по ним будут профинансированы краевым и городским бюджетами. Есть надежда и на федеральные средства, поскольку по результатам поездки главы администрации Владивостока в столицу уже есть положительное решение.

В числе других основных направлений работы над «лицом города» был назван ремонт и облагораживание подпорных стенок. Напомним, что для них в этом году выкроили порядка 40 млн рублей. Ряд «подпорок» получат «художественное оформление». Будет продолжено внедрение подсветки зданий и сооружений, особенно исторических.

Колер для фасада

Обсуждение нюансов модернизации городской среды было довольно эмоциональным и очень многоплановым.

Так, было отмечено, что для машин в городе сделано уже немало, но надо вспомнить и о пешеходе: восстановить утраченные пешеходные связи, наладить новые. В частности, как пример такой утраченной связи назывался пешеходный путь по скверикам ниже ул. Светланской, начиная практически от Дома офицеров флота до Матросского клуба.

Эмоциональным получилось обсуждение цветовых решений проектов реконструкции и ремонта фасадов. Лариса БЕЛОБРОВА, например, высказала мысль, что нынешний «аврал» в принципе очень удобен для того, чтобы исправить те городские ошибки, которые были сделаны архитекторами и застройщиками в прошлом.

По этому поводу было высказано и еще несколько дельных предложений. Например, проработать цветовые решения существующей городской застройки и за каждым домом закрепить его определенный цвет.

Надо исключить яркие, кричащие тона, черный цвет, избегать «серости», где она не мотивирована.

Особенно много было сказано по наружной рекламе. Хотя ее присутствие уже серьезно ограничили на улицах города, но она продолжает портить его вид. Причем зачастую на законных основаниях. В частности, отдельные ТСЖ и пр. собственники продают глухие стены зданий для размещения рекламы, и убедить убрать эту рекламу потому, что она портит вид, очень трудно. Впрочем, есть надежда, что, благодаря новому закону о рекламе, какой-то порядок в наружке постепенно удастся навести. Вероятно, удастся вернуть на улицы города подзабытые «рекламные тумбы», чтобы гастрольные афиши и пр. имели свое постоянное место, а не портили заборы и стены.

Было также отмечено, что надо больше озеленять город, украшать его цветущими деревьями – грушами, абрикосами, сиренью. Убрать «страшноватые» светящиеся деревья у городской администрации и из пр. приличных мест. Насыщать улицы малыми архитектурными формами. В частности, особые пожелания – по тротуарной скульптуре, с которой можно было бы постоять рядом, посидеть, сфотографироваться на память. Вплоть до создания вместе с художниками целого «сквера скульптур». Кроме этого предлагается перенести прах первого дальневосточного губернатора Муравьева-Амурского с неприютного скверика в районе ул. Лазо-Суханова в Покровский храм и все-таки поставить губернатору приличный памятник. Сделать приличными необходимо внутренние дворы Миллионки.

Хотя и был поднят вопрос по многоуровневым парковкам в центре города, но, как выяснилось, часть предлагавшихся под них участков по уважительным причинам не может быть использована, и реальным резервом остается центральная площадь города, под которой возможно построить парковку в два уровня.