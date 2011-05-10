Где стоять стеле «Город воинской славы»?

Место, где могла бы стоять стела, стало таким же спорным, как в свое время сама идея о присвоении Владивостоку высокого звания «Город воинской славы». Споры идут вокруг двух территорий – полуострова Назимова (там, откуда строится мост на остров Русский) и Корабельной набережной.

Глава краевого центра Игорь ПУШКАРЕВ еще в феврале 2011 года дал указание архитекторам изучить вопрос и разработать рекомендации по месту установки памятной стелы. Они изучили, разработали и … спорят до сих пор. Мэрия настаивает на полуострове Назимова, дума и ветеранские организации – на центре города. В спор даже вмешался губернатор края, высказав пожелание дать возможность самим горожанам определить наиболее приемлемое место.

Аргументы за полуостров Назимова

При обсуждении в администрации города концепции реконструкции морского фасада многие архитекторы высказались за установку стелы на полуострове: «Здесь формируется новый градостроительный центр, точка притяжения горожан и гостей города. Кроме того, вся сопка может стать естественным постаментом для стелы, что придаст комплексу особое величие». Городу нужны новые «памятные» места, а Корабельная набережная давно перегружена таковыми.

По словам главного архитектора Владивостока Анатолия МЕЛЬНИКА, мыс Назимова - уникальная точка, подобной которой, пожалуй, нет нигде в стране, да и в мире единицы. Отсюда открывается ни с чем несравнимая панорама - на Владивосток, остров Русский, пролив Босфор Восточный - своего рода ворота города. Здесь же расположены объекты Владивостокской крепости, построенные в конце ХIХ века. Неподалеку строится въезд на мост через Босфор Восточный. Сочетание ярких и наиболее ценных объектов нового и старого Владивостока - в высшей степени символично, и памятная стела дополнит этот ансамбль.

Подводя итог одному из обсуждений, глава города Игорь Пушкарёв подчеркнул, что мнения специалистов, предлагающих разместить стелу «Город воинской славы» на мысе Назимова, бесспорно, убедительны, это место - действительно символ связи времен, новый культурный центр, центр притяжения горожан и гостей города.

Кстати, начальник отдела реставрации филиала ФГУК «Агентство по управлению и использованию памятников истории и культуры» по ДФО Анна МЯЛК высказалась категорически против размещения нового памятного знака на мемориале «Боевая слава ТОФ» потому, что мемориал является охранным объектом, и любое вмешательство в его композицию - нарушение закона.

Аргументы за Корабельную набережную

По мнению председателя думы краевого центра Валерия РОЗОВА, памятный знак должен появиться на Корабельной набережной. Это место уже является в сознании горожан мемориальным, оно объединяет в себе напоминания о героических страницах истории Владивостока. Валерий Михайлович предлагает и место для стелы - напротив церкви Андрея Первозванного, между танковой башней и орудием у Вечного огня. Так, считает он, она станет логичным завершением мемориального ансамбля.

Владыка Вениамин на специальном заседании оргкомитета по установке памятной стелы в думе говорил о том, что в патриотическом и нравственном воспитании знак может сыграть огромную роль, поскольку объединяет и глубокий смысл, и зримую красоту, становясь центром главного мемориального комплекса. «Добрая человеческая память всегда облагораживает все вокруг себя, а в таком памятном месте она сама станет духовной силой», - считает он.

За соседство с мемориальным комплексом высказывался и председатель краевой общественной организации инвалидов ВВ МВД Валентин КОСТРОВ. Мол, согласно положению, подписанному президентом Дмитрием МЕДВЕДЕВЫМ, возле стелы должны проводиться публичные мероприятия и праздничные салюты 23 февраля - в День защитника Отечества, 9 мая - в День Победы. А местом для этих торжеств давно стала Корабельная набережная.

Обустройство мемориала на Назимова и облагораживание местности вокруг обойдется городской казне в миллионы, в то время как на Корабельной набережной все практически готово, и тратиться необходимо будет только непосредственно на установку стелы. Это тоже стало аргументом в пользу центра города, что было высказано в письме, адресованном губернатору края с просьбой поддержать мнение ветеранов и думы.

Еще одно мнение

Активно в полемике участвует член-корреспондент Российской Академии архитектуры и градостроительства Валентин АНИКЕЕВ, чье мнение отличается от мнения членов Градостроительного совета. Так, в письме в администрации города и края профессор пишет: «Стела – знак отличия воинской славы города, как Золотая Звезда, её место - «на груди над сердцем», а не на спине или на заднем кармане штанов! Город получил высокое звание за прошлые заслуги, поэтому и размещаться стела должна в сложившемся «сердце» города – его историческом центре». В Москве, приводит пример Валентин Васильевич, стелу разместили не на Поклонной горе, а в Александровском саду, читай, в сердце столицы.

Участок на Назимова находится на периферии города, имеет очень сложный рельеф, не менее сложные транспортные связи и подъезды, поэтому «организация и проведение мероприятий по увековечению памяти погибших при защите Отечества, публичные мероприятия и праздничные салюты» (ФЗ «О городах воинской славы») - все это будет непросто. День защитника Отечества (23 февраля), День Победы (9 мая) и День города (2 июля) приходятся как раз на периоды неблагоприятной погоды. С этой точки зрения массовые народные действа в эти дни на Назимова вряд ли будет удобно проводить, аргументирует профессор АНИКЕЕВ.

Аргументу о том, что стела будет участвовать в формировании морского фасада на входе во Владивосток, Аникеев противопоставляет высоту стелы - 10 метров, которая на фоне высоты моста «просто потеряется, будет выглядеть вроде опоры ЛЭП-100». Для стелы нужно «камерное» пространство, которое она может организовать, из-за чего, например, не подходит место на Крестовой сопке, где она также потеряется.

Наконец, Валентин АНИКЕЕВ сомневается в сохранности памятника, в котором предполагаются детали из литья цветных металлов. Уж если вандалы – «металлисты» способны были разграбить памятник Невельскому, морякам торгового флота, пограничникам, то «стелу на Назимова ждёт судьба разграбленных фортов и батарей Русского острова»!

Выступая в целом за Корабельную набережную, профессор предлагает несколько вариантов установки здесь стелы воинской славы, а также в других местах Владивостока: на центральной площади по оси Океанского проспекта и памятника Борцам за власть Советов на Дальнем Востоке; с западной стороны штаба ТОФ (почти симметрично памятнику адмиралу Н.Г. Кузнецову); напротив гвардейской подводной лодки С-56 в комплексе с мемориальным кораблём «Красный вымпел»; напротив Вечного огня мемориала «Боевая слава ТОФ».

Мнение жителей Владивостока

Было проведено два опроса Дальневосточным консалтинговым центром. Опрос в феврале, по замечанию директора центра Петра ХАНАСА, показал, что ни один из существующих вариантов места установки стелы не имеет подавляющей поддержки среди населения города. Респонденты в большей степени ориентируются на места установки стелы поближе к району их проживания. Так, жители Ленинского района в большей степени заинтересованы в размещении стелы в районе ост. Инструментальный завод и/или рядом с Вечным огнем на Корабельной набережной. Жители Первомайского района чаще других отмечали мыс Назимова, а жители Советского района - место на въезде в город. Выборочная совокупность составила 360 человек.

В период с 21 марта по 8 апреля 2011 года сотрудниками центра был проведен опрос 520 представителей различных социальных групп. В целом в выборку вошли как представители экспертных сообществ, хорошо знающих специфику архитектурного, строительного дела, истории города, так и представители различных элитных групп (политической, культурной, научной) и общественных организаций. В обработке данных участвовало 500 анкет, а в 20 анкетах был отмечен вариант «затрудняюсь с выбором».

Вместо комментария

«Мы одни такие уроды на всю страну. Городу присвоили звание, а мы не знаем, где поставить памятный знак», - примерно так высказался председатель Думы Владивостока Валерий Розов на пресс-конференции, посвященной, в частности, и спорам вокруг месторасположения стелы «Город воинской славы». Обычно сдержанный, он вообще, как заметили журналисты, выражался не слишком дипломатично, говоря об идущих между властями города спорах.

Возможно, такая реакция корнями уходит в 2009 год, когда возникла идея об увековечивании воинской славы города, и дума получила письмо от заместителя главы администрации Елены ГАВРО, в котором она утверждала, что приморская столица не соответствует условиям присвоения данного звания. Так, якобы, постановил городской совет по культуре и искусству. И тогда Валерий Михайлович в свой отпуск поехал в Москву с 27 пакетами фотоснимков доказывать, что Владивосток к воинской славе имеет отношение. Потому, очевидно, он и считает, что дума имеет право сделать выбор. Не удовлетворил городских депутатов и проведенный консалтинговым центром опрос. Депутаты считают, что 520 человек не представляют полноценной картины мнений горожан.

А дальше – тупик. Разрешить спор правовым способом некому. В Уставе города не оговорено, как быть в подобных случаях, когда Дума считает одно, а администрация – другое.