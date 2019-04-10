Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Россияне назвали размер достойной зарплаты
Владивостокцам до достойной жизни осталось каких-то пять лет
В среднем для достойной жизни россиянам в месяц нужен доход в пределах 66 тысяч рублей. Жителям Москвы — не менее 100 тысяч, а
Людям задавали вопрос: «Какую сумму должен зарабатывать человек в месяц в вашем городе, чтобы жить достойно?».
Как пояснил «РГ» проректор Финансового университета Алексей Зубец, самые высокие средние значения желаемой зарплаты отмечены не только в Питере и Москве, но и в близких к столице
Самые скромные запросы у жителей Барнаула и Якутска — по 55 тысяч рублей в месяц,
В то же время 24 процента россиян, проживающих в крупных и средних городах, говорят о том, что уже добились достойного уровня дохода, 19 процентов планируют приблизиться к нему в ближайшие пять лет, а 48 процентов утверждают, что никогда его не достигнут.
Самая значительная доля участников исследования, которые утверждают, что уже добились высокого уровня благополучия, отмечена в Казани, Москве, Грозном, Махачкале и Симферополе. Больше всего тех, кто уверен, что добьется достойного уровня дохода в ближайшие 5 лет, проживают во Владивостоке, Хабаровске, Чите, Красноярске и Якутске.
В ходе исследования также был определен набор основных благ, составляющих стандарт качества жизни. Это наличие собственного дома или квартиры, автомобиля, возможность получать хорошее лечение и обучение, полноценное питание, в том числе в кафе и ресторанах, занятия спортом или любимым делом, посещение театров, выставок, интересная работа, дающая простор для творчества, путешествия по своей стране и за границу.
Понятно, что, для того чтобы стать обладателям всех этих или большинства благ, нужны деньги. Если зарплата минимальная, то в кафе лишний раз не пойдешь и абонемент в фитнес не купишь. Поэтому россияне и называют достаточно высокие суммы, которые, по их мнению, приближают их к качественной и комфортной жизни.
Новости тематики
- Россияне назвали размер достойной зарплаты
- Во Владивостоке отметят лучшие молодежные проекты
- Преступники-мигранты во Владивостоке чаще всего промышляют кражами и грабежами
- Владивосток скатился на 92-е место из ста возможных
- Начальник УВД Владивостока Александр Бабакин собрал аншлаг
- Во Владивостоке снизилась преступность среди несовершеннолетних
- Следственное управление Приморского края подвело итоги минувшего года
- Во Владивостоке искали лучших участковых
- Первый замминистра МВД Александр Горовой подвел итоги рабочей поездки в Приморье
Новости раздела
- Россияне назвали размер достойной зарплаты
- Губернатор Приморья не хочет делать ВКАД платной
- Сегодня суд вынесет приговор экс-мэру Владивостока
- Первая парковка для мам появилась во Владивостоке
- В Покровском парке во Владивостоке грядет тотальная вырубка деревьев
- Для школ Владивостока разработаны единые цены в буфетах и столовых
- Администрация Владивостока расширяет штат сотрудников почти на 100 человек
- Веселись, народ, Масленица идет! Народные гулянья состоялись в одном из районов Владивостока при поддержке Группы компаний ННК
- "И что, Миклушевский так и останется безнаказанным?"
- Скверы вместо строек
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Крупнейший инвестор покидает Артем
- "Фамилию заказчика по делу Пушкарёва все знают, но боятся называть"
- Стремительно беднеющие россияне отказываются рожать даже за деньги
- Житель Приморья переехал жить под купол с основанием 145 кв. метров
- У жителей Камчатки вновь появилась возможность летать в Москву рейсами "России"
- Амурских сельхозтоваропроизводителей соберут под одной крышей
- На востоке страны замминистра обороны за двое суток преодолел более 20000 километров
- Первая региональная туристическая выставка пройдет на Камчатке
- Владельцу провалившегося под землю во Владивостоке авто возместят ущерб
- Резидент СПВ доставил на Сахалин морские суда для перевалки угля