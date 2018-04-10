Игорь Пушкарев озвучил важное предложение, касающиеся Владивостока

В случае его реализации жизнь в городе изменится

Экс-мэр Владивостока Игорь Пушкарев написал очередной пост в соцсетях, в котором поделился своими мыслями о статусе города:

«Владивосток - административный центр Приморского края? Конечно. И администрация края находится в этом административном центре по адресу ул. Светланская, 22. Почему же периодически заходит разговор о том, что Владивосток нужно сделать столицей Приморья? Потому что если принять краевой закон о Владивостоке как столице, то по этому закону город будет делать меньше налоговых отчислений (точнее ему будет больше возвращаться) и потому что элементарно столице нужно выделять больше средств. АПК всегда «придерживала» принятие закона о столичном статусе Владивостока, не давая тем самым оснований «требовать» для города больше денег и преференций.

Что касается административного центра Дальнего Востока, то сейчас это Хабаровск. И, например, если «переселить» полпредство во Владивосток, то наш город станет таким центром. Что это даёт? Представим, что полпредство и Министерство по развитию ДВ переедут во Владивосток со всем своим аппаратом (это уже несколько сотен человек). А теперь, давайте, прикинем, как, например, совещания этих структур отразятся на жизни и экономике города. Чиновники разных уровней из разных регионов (в том числе и ДВ) «загрузят» гостиницы, кафе, аэропорт Владивостока увеличит количество прямых авиарейсов со всего ДВ, повысится спрос на покупку и аренду жилья и офисов. Кроме того, это может повлечь перерегистрацию бизнеса и пр. И совершенно очевидно, что эти две структуры автоматически потянут за собой непредсказуемое количество организаций. Всё вышеперечисленное – это, во-первых, рабочие места, а во-вторых, финансы, а значит, развитие.

За то чтобы Владивосток был столицей ДВ, я выступал, когда был ещё депутатом, потом сенатором, а затем и будучи главой Владивостока. В том числе, мы приложили много усилий, чтобы прах отца- основателя Владивостока (и Дальнего Востока) графа Н.Н. Муравьёва-Амурского остался во Владивостоке. Хотя В. И. Ишаев не оставлял попыток перевезти его в Хабаровск.

Становление Владивостока как международной площадки России на Тихом океане и в АТР происходит сейчас на наших глазах. Всё идет к тому, что признание Владивостока столицей Дальнего Востока должно произойти. Это кажется логичным и правильным. Тем более инфраструктура есть. Возможно, этого не происходит, потому что большие руководители понимают, что лишение Хабаровска статуса столицы ДВ приведёт к стагнации города. Задача государства - развивать весь Дальний Восток. Что же делать? Очевидно, что два города не должны бороться за звание столицы, как два нанайских мальчика. У меня есть интересная идея, и я обязательно ею с Вами поделюсь в одном из следующих постов).