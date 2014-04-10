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Во Владивостоке скандально известную стройку подвергнут зачистке
12 апреля (суббота), 12:00, ул. Державина, 15 (сбор) – инициатором проведения субботника выступила присоединившаяся к движению «Спаси Орлиную сопку» общественная организация «Патриот Приморья».
Кроме активистов «Патриота Приморья» в акции примут участие жильцы близлежащих к скандальной стройке в Некрасовском переулке домов, представители власти, общественные деятели и неравнодушные к судьбе исторических и культурных ценностей города жители Владивостока.
В первую очередь участники акции планируют убрать горы мусора, оставленного компанией-застройщиком на территории, принадлежащей жильцам домов на улице Аксаковской.
Цель субботника – сделать любимое жителями и гостями города место чище и комфортнее. Вместе тем участники акции хотят выступить против точечной застройки этой известной на всю страну сопки и призвать власти к учету мнения граждан и созданию здесь зеленой рекреационной зоны – Нагорного парка («Парка Дружбы народов стран АТР»).
Приглашаются принять участие в акции в защиту сопки Орлиное гнездо представителей СМИ. После субботника обещается неформальное общение.
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