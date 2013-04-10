Худрук Приморского театра кукол не сдает своего "экстремиста"

В Приморье начался суд по делу звукорежиссера Приморского краевого театра кукол Игоря ПОПОВА. Прокуратура требует уволить его как привлекавшегося к ответственности за «экстремизм». Однако художественный руководитель театра Виктор БУСАРЕНКО не намерен увольнять своего работника, и отстаивает его в суде.

Вначале прокуратура обратилась напрямую к руководству театра кукол с требованием уволить Игоря Попова, который является руководителем Приморского отделения партии «Другая Россия». После того как худрук Виктор Бусаренко не согласился с мнением прокуратуры и отказался выполнить ее требование, прокурор Владивостока передал материалы в Ленинский районный суд Владивостока.

По версии прокурора Владивостока «Бусаренко нарушил ст.351 Трудового кодекса РФ, согласно которому он был обязан уволить Игоря Попова с должности звукооператора, поскольку тот привлекался к уголовной ответственности за «экстремизм». Согласно ст.351 ТК РФ работники, привлекавшиеся за преступления против основ конституционного строя РФ, не имеют права работать в детских учреждениях отдыха, оздоровления, спорта и культуры».

— Я не вижу оснований для увольнения моего работника по требованию прокуратуры, поскольку наш театр, на мой взгляд, не входит в число учреждений, работа в которых запрещена лицам привлекавшимся к ответственности за экстремизм, — пояснил «ЗР» свою позицию Виктор Бусаренко. — Хотел бы подчеркнуть, что несовершеннолетние в работе нашего театра не принимают участия. Они лишь присутствуют в театре как зрители. А это разные вещи. Технический работник Игорь Попов влиять на умы детей никак не может. Думаю, прокуратура слишком произвольно толкует закон.

По словам Виктора Бусаренко, в театре Игорь Попов ведет себя скромно, хорошо выполняет свои обязанности и политической деятельностью на работе не занимается.

Стоит отметить, что Игорь Попов стал «экстремистом» из-за собственной юридической ошибки. Все началось с того, что Попову позвонил следователь и сообщил, что в отношении него проводится проверка на предмет возбуждения нового уголовного дела и возможны новые обыски. Но следователь пообещал все уладить, если Попов подпишет бумагу о прекращении проверки в связи с истечением срока давности. Игорь Попов обрадовался и подписал бумагу. Но тем самым, оказывается, формально признал себя виновным.

В иске прокурора так и говорится: «поскольку в возбуждении уголовного дела, в отношение И.П. Попова, Прокурором Приморского края отказано по истечению сроков давности, он считается привлекавшимся и, согласно ст. 351 ТК РФ, не имеет права работать в данном учреждении (Приморском краевом театре кукол. — прим. «ЗР».)».

Как уже сообщал «ЗР», Игорь Попов проходит еще по одному делу, по материалам которого он обвиняется в участии в запрещенной по решению Мосгорсуда в 2007 году «Национал-большевистской партии», а также в разжигании ненависти к социальной группе «представители власти» и «правоохранительные органы». По этому обвинению 21 июня 2012 года, он был признан виновным и осужден к выплате 150 тыс. рублей. Впрочем, Судебная коллегия приморского краевого суда, рассмотрев кассационную жалобу, вынесла Постановление об отмене приговора и направила дело на новое рассмотрение, которое до сих пор еще не завершилось.

Олег ЖУНУСОВ. ZRPRESS.RU, Владивосток. Фото автора.