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Во Владивостоке ликвидируется «неприглядное наследие»
Во Владивостоке продолжается масштабная реконструкция подпорной стены и сквера в районе ул. Алеутской, 17 - рядом со зданием «Серая лошадь». Работы ведутся в рамках проекта «Морской фасад Владивостока».
Как сообщили в Дирекции по строительству объектов Владивостокского городского округа, подрядчики демонтировали аварийные конструкции подпорной стены, ведутся земляные работы, прокладка электрического кабеля для установки фонарей.
Кроме того, перед началом земляных работ строители столкнулись с серьезной проблемой, которую пришлось решать в экстренном порядке. Дело в том, что старинный дом «Серая лошадь» имеет канализационную систему, созданную по нормам того времени, когда он возводился - все канализационные воды собирались в так называемое шамбо, или септик - обширный резервуар, находящийся практически под зданием на глубине около десяти метров. Десятилетия система не ремонтировалась и не обслуживалась, поэтому оказалась в аварийном состоянии, а канализационные воды просачивались в грунт.
После обследования конструкций специалисты приняли решение - провести масштабные работы, чтобы подключить здание к современной системе канализации, а резервуар ликвидировать.
Сейчас эти работы ведутся при активном участии Дирекции по строительству объектов ВГО, подрядной организации и «Примводоканала». Неприглядное «наследие» в историческом центре будет вычищено, дезинфицировано и забетонировано, тем самым проблема навсегда будет решена самым цивилизованным способом.
Также строители восстановят подпорные стены, декоративную нишу, лестницы с балюстрадами - в соответствии с их историческим обликом. Будут установлены художественные фонари, восстановлен сквер, высажены новые кустарники, а вся территория станет благоустроенной.
«Золотой Рог».
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