Устами младенца… или, Я бы в блогеры пошел

Школа юного блогера распахнет свои двери во Владивостоке в марте этого года, сообщает деловая газета "Золотой Рог". Проходить занятия будут на базе Владивостокского Государственного Университета экономики и сервиса, на площадке Высшей школы ТВ.

Будущим журналистам, писателям, фотографам и видеооператорам предстоит освоить специальный детский курс , который включает основы теле- и радиожурналистики, навыки самопрезентации, базовый SMM, медиа-психологию и этику коммуникации. Маленькие творцы станут авторами блогов, радиопрограмм и тематических колонок в самых известных СМИ региона.

Организаторы новой медийной площадки для самых маленьких в течение нескольких лет проводили тестовые мастер-классы, чтобы определить максимально эффективный формат общения и обучения. Как итог- создание Школы юного блогера, функции которой намного шире названия. Участникам предстоит создать свой учебный медиахолдинг, снимать авторское видео, изучить новые виртуальные тренды и "технику безопасности" в соцсетях, участвовать в пресс-конференциях и брифингах с известными горожанами и гостями Владивостока.





Создание каждого блога — это как сотворение нового мира . Во время курса медиа-психологии, занятия частично будут построены по принципу игры по созданию своего мира-блога.

Набор учеников пройдет по двум возрастным группам - 8+ и 11+

Авторы курса:

Полина Степаненко, член Союза журналистов России, SMM-специалист, блогер

Валерия Павлова, практикующий детский психолог, коуч, бизнес-тренер

Мария Чевычелова, руководитель медиацентра ВНВМУ, автор благотворительного интернет - и телепроекта "Дорога домой", член Союза журналистов России, член общественного Совета по информационной безопасности Приморского края

Организационный сбор состоится 16-го февраля 2018 по адресу:Владивосток, ул.Гоголя, 41.

Начало встречи: в 12.00

Контактный телефон: 8 914 792 2693.