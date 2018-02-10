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Устами младенца… или, Я бы в блогеры пошел

10 Февраля 2018, 09:51 | Владивосток

Школа юного блогера распахнет свои двери во Владивостоке в марте этого года, сообщает деловая газета "Золотой Рог". Проходить занятия будут  на базе Владивостокского Государственного Университета экономики и сервиса,  на площадке Высшей школы ТВ.

Будущим журналистам, писателям, фотографам и видеооператорам предстоит освоить специальный    детский курс , который включает  основы теле- и радиожурналистики, навыки самопрезентации, базовый SMM,  медиа-психологию и этику коммуникации. Маленькие творцы станут авторами блогов, радиопрограмм и тематических колонок в самых известных СМИ региона.

Организаторы новой медийной площадки для самых маленьких в течение нескольких лет проводили тестовые мастер-классы, чтобы определить максимально эффективный  формат общения и обучения. Как итог- создание Школы  юного блогера, функции которой намного шире названия. Участникам предстоит создать свой учебный медиахолдинг, снимать авторское видео, изучить новые виртуальные тренды и "технику безопасности" в соцсетях, участвовать в пресс-конференциях и брифингах с известными горожанами и гостями Владивостока.


 

Создание каждого блога — это как сотворение  нового мира . Во время курса медиа-психологии, занятия частично будут построены по принципу игры по созданию своего мира-блога.

Набор учеников пройдет по двум возрастным группам - 8+ и 11+

Авторы курса:

Полина Степаненко, член Союза журналистов России, SMM-специалист, блогер

Валерия Павлова,  практикующий детский психолог, коуч, бизнес-тренер

Мария Чевычелова, руководитель медиацентра ВНВМУ, автор благотворительного интернет - и телепроекта "Дорога домой", член Союза журналистов России, член общественного Совета по информационной безопасности  Приморского края

Организационный сбор состоится 16-го февраля 2018 по адресу:Владивосток, ул.Гоголя, 41.

Начало встречи: в 12.00

Контактный телефон: 8 914 792 2693.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

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Теги: блог  блогер  пост  школа 



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