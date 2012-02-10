Владивостокский парусник «Паллада» пробудет в Шанхае трое суток

ВЛАДИВОСТОК, 10 февраля, ZRPRESS. В рамках учебного рейса № 120 парусник «Паллада» держит путь в следующий порт захода — Шанхай (КНР). Знаменитый российский парусник прибудет в крупнейший в мире морской порт 10 февраля 2012 г. Стоянка в порту составит трое суток.

Переход от порта Пусан (Ю. Корея) составил 600 миль, всего с начала рейса «Паллада» преодолела 1 200 миль.

Визит российского парусника ожидается насыщенным на события. Так, традиционно, на борту пройдут дни открытых дверей для гостей и жителей Шанхая, во время которых российские курсанты проведут экскурсию по судну.

Экипаж совершит обзорные экскурсии, во время которых ознакомится с достопримечательностями города: шанхайской телебашней «Жемчужина Востока», храмом Будды, садом Радости и другими.

Самое важное мероприятие во время визита в порт Шанхай — прием на борт «Паллады» курсантов Шанхайского океанологического университета, которые пройдут учебную практику на паруснике. Иностранные студенты освоят программу подготовки к работам на мачтах, с парусами и такелажем, после сдачи зачета они получат допуск к работе на высоте и с парусным вооружением. Также запланированы различные спортивные соревнования между российскими и китайскими курсантами.

Отметим, что студенты Шанхайского океанологического университета сойдут с борта «Паллады» в порту Сингапур.

Напомним, первый учебный рейс парусника «Паллада» в наступившем году начался 27 января 2012. Рейс продлится 99 дней, и за это время судно посетит 6 иностранных портов: Пусан (Ю. Корея), Шанхай (КНР), Сингапур, Вунтаву (Вьетнам), Далянь (КНР), Нагасаки (Япония). Закончится учебный рейс 5 мая 2012 г. возвращением «Паллады» в порт приписки Владивосток, сообщили «ЗР» в Дальрыбвтузе.

«Золотой Рог».