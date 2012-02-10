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Владивостокский парусник «Паллада» пробудет в Шанхае трое суток
ВЛАДИВОСТОК, 10 февраля, ZRPRESS. В рамках учебного рейса № 120 парусник «Паллада» держит путь в следующий порт захода — Шанхай (КНР). Знаменитый российский парусник прибудет в крупнейший в мире морской порт 10 февраля 2012 г. Стоянка в порту составит трое суток.
Переход от порта Пусан (Ю. Корея) составил 600 миль, всего с начала рейса «Паллада» преодолела 1 200 миль.
Визит российского парусника ожидается насыщенным на события. Так, традиционно, на борту пройдут дни открытых дверей для гостей и жителей Шанхая, во время которых российские курсанты проведут экскурсию по судну.
Экипаж совершит обзорные экскурсии, во время которых ознакомится с достопримечательностями города: шанхайской телебашней «Жемчужина Востока», храмом Будды, садом Радости и другими.
Самое важное мероприятие во время визита в порт Шанхай — прием на борт «Паллады» курсантов Шанхайского океанологического университета, которые пройдут учебную практику на паруснике. Иностранные студенты освоят программу подготовки к работам на мачтах, с парусами и такелажем, после сдачи зачета они получат допуск к работе на высоте и с парусным вооружением. Также запланированы различные спортивные соревнования между российскими и китайскими курсантами.
Отметим, что студенты Шанхайского океанологического университета сойдут с борта «Паллады» в порту Сингапур.
Напомним, первый учебный рейс парусника «Паллада» в наступившем году начался 27 января 2012. Рейс продлится 99 дней, и за это время судно посетит 6 иностранных портов: Пусан (Ю. Корея), Шанхай (КНР), Сингапур, Вунтаву (Вьетнам), Далянь (КНР), Нагасаки (Япония). Закончится учебный рейс 5 мая 2012 г. возвращением «Паллады» в порт приписки Владивосток, сообщили «ЗР» в Дальрыбвтузе.
«Золотой Рог».
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