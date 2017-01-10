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Во Владивостоке стартовал приём заявок на получение субсидий для НКО
10 Января 2017, 18:25 | Владивосток
Получить субсидии и компенсировать затраты по коммунальным платежам, аренде помещений, текущему ремонту, обслуживанию автомобилей с электроподъемниками для перевозки людей на инвалидных колясках, созданию интернет-сайтов и другому могут общественные некоммерческие организации города Владивостока.
Для того, что в этом году получать финансовую поддержку от администрации Владивостока, необходимо подать заявление и соответствующий пакет документов в управление по исполнению программ по поддержке населения.
Приём документов осуществляется с 9 января до 25 февраля по адресу: Владивосток, ул. Ильичева, 15, каб. 38, 39 а. Контактные телефоны: 2614-089, 2614-397.
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