Во Владивостоке стартовал приём заявок на получение субсидий для НКО

Получить субсидии и компенсировать затраты по коммунальным платежам, аренде помещений, текущему ремонту, обслуживанию автомобилей с электроподъемниками для перевозки людей на инвалидных колясках, созданию интернет-сайтов и другому могут общественные некоммерческие организации города Владивостока.

Для того, что в этом году получать финансовую поддержку от администрации Владивостока, необходимо подать заявление и соответствующий пакет документов в управление по исполнению программ по поддержке населения.

Приём документов осуществляется с 9 января до 25 февраля по адресу: Владивосток, ул. Ильичева, 15, каб. 38, 39 а. Контактные телефоны: 2614-089, 2614-397.