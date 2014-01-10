Поезд Москва - Владивосток меняет расписание следования

На Дальневосточной железной дороге изменяется расписание движения ряда пассажирских поездов (Хабаровский регион).

Дальневосточная региональная служба развития пассажирских сообщений и предоставления доступа к инфраструктуре сообщает о том, что с 15 января 2014 года в связи с началом работ по реконструкции Облученского тоннеля изменяется расписание движения следующих поездов (время московское):

- № 325\326 сообщением Нерюнгри–Хабаровск. Со станции Нерюнгри (отправление 14 января) до станции Облучье поезд следует без изменения расписания. Далее отправление со станции ОБЛУЧЬЕ 15 января – 17.45 – 18.05, УДАРНЫЙ - 18.16, ЛАГАР-АУЛ - 18.29 – 18.30, КИМКАН - 18.50 – 18.51, ИЗВЕСТКОВАЯ - 19.06 – 19.08, БИРАКАН - 19.25 – 19.26, ТЕПЛОЕ ОЗЕРО - 19.43 – 19.44, ИЗВЕСТКОВЫЙ ЗАВОД - 19.53 – 19.54, ЛОНДОКО - 20.03 – 20.04, БУДУКАН - 20.23 – 20.24, БИРА - 20.42 – 20.44, СЕМИСТОЧНЫЙ - 20.57 – 20.58, КИРГА - 21.18, БИРОБИДЖАН - 21.29 – 21.34, ИКУРА - 21.49 – 21.50, АУР - 22.11 – 22.12, ИН - 22.34 – 22.35, ОЛЬГОХТА - 22.59 – 23.00, ВОЛОЧАЕВКА-1 - 23.18 – 23.19, ТУНГУССКИЙ - 23.24, ДЕЖНЕВКА - 23.28, НИКОЛАЕВКА - 23.38 – 23.39, ПРИАМУРСКАЯ - 23.50 – 23.51, ПОКРОВСКИЙ - 23.55, АМУР - 00.01, прибытие на станцию ХАБАРОВСК-1 - 00.15;

- № 904 сообщением Москва – Владивосток. Со станции Москва-Яросл. (отправление 6 января 2014 года) до станции Ударный поезд следует без изменения расписания. Далее: отправление со станции Ударный 15 января - 06.18 – 07.12, ЛАГАР-АУЛ - 07.22, КИМКАН - 07.39, ИЗВЕСТКОВАЯ - 07.55 – 08.32, БИРАКАН - 08.48, ТЕПЛОЕ ОЗЕРО - 09.03, ИЗВЕСТКОВЫЙ ЗАВОД - 09.09, ЛОНДОКО - 09.15, БУДУКАН - 09.38 – 10.05, БИРА - 10.23 – 10.53, СЕМИСТОЧНЫЙ - 11.05, КИРГА - 11.26 – 12.21, БИРОБИДЖАН - 12.35 – 13.05, ИКУРА - 13.17, АУР - 13.41, ИН - 14.02 – 14.17. Далее - без изменения расписания.

ZRPRESS.RU, Владивосток.