Во Владивостоке любителям классической музыки скучать не дадут

Романтические вечера русского романса, дуэты из опер и оперетт, премьера «Снежной королевы» и «Мужчина моей мечты»- обзор репертуара Приморской краевой филармонии с 16 по 23 декабря.

Следующие две недели любителям классической музыки скучать не дадут. Обе они насыщены программами разного содержания. На сцене Приморской краевой филармонии сразу несколько музыкальных событий, прежде всего это концерт хабаровского квартета «Триуф», мюзикл «Мужчина моей мечты» и премьера детского мюзикла «Снежная королева», открывающего цикл новогодних программ для самых маленьких слушателей.

Первую неделю открывает концертная программа «Для души и сердца», 16 декабря в малом зале зрителей ждет встреча с плеядой блистательных артистов Приморской краевой филармонии: Елена Морозова (меццо-сопрано), Людмила Якунина (сопрано), заслуженная артистка РФ Светлана Соколова (сопрано), дипломант международного конкурса Наталья Подпоринова (сопрано), Вера Луговец (фортепиано), дипломант международных конкурсов Анатолий Медведев (фортепиано).

Воскресный вечер 18 декабря проведите в малом зале на концертной программе

«Дуэты из опер и оперетт».

В концерте прозвучат дуэты из опер и оперетт: В.А. Моцарта - «Свадьба Фигаро», «Так поступают все», П. Чайковского - «Евгений Онегин», «Пиковая дама», Л. Делиба - «Лакме», Ж. Оффенбаха - «Сказки Гофмана», Дж. Верди - «Травиата», «Аида», Й. Штрауса - «Летучая мышь», И. Кальмана - «Сильва».

Как призналась одна из участниц программы, певица Наталья Брылева: «Это будет очень здорово! Дуэты в два голоса, плюс живое звучание в исполнении таких голосов, что прямо сердце замирает от восторга!»

Тот же воскресный вечер 18 декабря, на сцене большого зала Приморской краевой филармонии выступит мужской квартет «Триумф». Это - уникальный вокальный проект, объединяющий в своих выступлениях высокую культуру исполнения и мужское очарование. Творчество коллектива полюбилось публике благодаря особенному музыкальному жанру, представляющего собой гармоничное сочетание классической и популярной музыки ("классический кроссовер" или “operatic pop”). Голоса молодых и талантливых парней никого не оставляют равнодушным.

Четверг 22 и пятница 23 декабря в 12.00 открывает программу новогодних чудес в Приморской краевой филармонии «Снежная королева» - зрелищный и динамичный мюзикл, который расскажет об истории маленькой Герды, о дружбе, смелости и упорстве, и о победе добра над злом. Все составляющие спектакля – музыка, оригинальное оформление, световые эффекты, мгновенно преобразующие костюмы делают спектакль не только зрелищным, а и волнующим, познавательным, расширяющим представление юных зрителей о возможностях театрального искусства.

В подготовке мюзикла участвует заслуженный коллектив Приморского края, образцовый музыкальный театр «Овация» Центра детского творчества г.Владивостока (руководитель - Ольга Максимчук).

Приморская краевая филармония для юных зрителей подготовила сюрприз – выпустила специальную марку шоколада «Филармонический». Так что без подарка не останется ни один ребенок.

Вечер 23 декабря, посвящен «Мужчине моей мечты», который сменил съемочную площадку голливудской студии на сцену Приморской краевой филармонии. Режиссер -постановщик Заслуженный артиста Анатолий Смирнов, который является худ. Руководителем, главным дирижером Тихоокеанского симфонического оркестра взял за основу произведение Вальтера Колло в оригинале это «Американская любовь». Театральное действие достаточно плотно связано с приметами кино, оно происходит на съемочной площадке одной из голливудских киностудий. И вся сцена — это кинокадр.