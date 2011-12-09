Главный гаишник Приморья Лысенко стал охранником в дорожном хозяйстве

ВЛАДИВОСТОК, 9 декабря, ZRPRESS. Начальник ГИБДД Приморья Александр ЛЫСЕНКО, находящийся под следствием по обвинению в избиении задержанного стритрейсера, решил переквалифицироваться из гаишников в охранники. И хотя официально Лысенко еще не уволен, запасное место он себе уже подыскал.

Новая должность полковника Лысенко носит гордое название «начальника службы безопасности» в одном из-под разделений департамента дорожного хозяйства Приморья. Если говорить без экивоков, главный гаишник станет охранником.

Напомним, что господин Лысенко официально находится под домашним арестом, а значит, фактически не выездной. Как он в этих условиях умудряется попадать на работу, остается загадкой. Затянулся вопрос и о передаче следственных материалов по делу об избиении полковником гонщика Ярослава ГОРБЕНКО. По этому поводу руководитель представительства национального комитета по противодействию коррупции в Приморье Николай ЧЕРЕНТАЕВ сделал следующее заявление: "…Что касается передачи уголовного дела в суд, то следователь по этому поводу молчит. Уже ноябрь прошел, но ни меня в качестве свидетеля, ни потерпевшего больше не вызывали».

У избитого полицейским стритрейсера родились сомнения в том, что его обидчик будет справедливо наказан, поэтому Горбенко на прошлой неделе сам написал Президенту РФ в Twitter о том, что следствие тянет с уголовным делом Лысенко и попросил Дмитрия Анатольевича самому вмешаться.

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