Обитатели Ботанического сада приготовили горожанам сюрприз

Обитатели Владивостокского ботанического сада приготовили горожанам настоящий подарок к ноябрьским праздникам, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

Несмотря на жесткие прогнозы синоптиков об ухудшении погоды, снегопадах и резком похолодании, в Ботаническом саду зацвели кустарники-эндемики – рододендрон сихотинский, или, как часто его в Приморье неверно называют, багульник. Также зацвела и сирень.

Специалисты Ботсада шутят: ему и невдомек, что «зима катит в глаза» - мягкая осень, теплая земля и солнце сделали свое дело. Растение решило «отменить» зиму, для него уже наступила весна, и он снова радует горожан своим неповторимым нежнейшим "майским" цветом. У жителей и гостей города есть еще немного времени, чтобы насладиться весенне-летней красотой цветущего рододендрона перед долгими зимними буднями.

Досье «Золотого Рога»

Рододендрон сихотинский - ветвистый кустарник от 1,5 до 3 м высотой с темно-серой корой. Листья от 1,5-3,5 длиной и 0,9-2 см шириной. Этот кустарник называется полувечнозелёным потому, что он один из немногих лиственных полностью сохраняет на зиму кожистые, толстоватые, бурые листья в отличие от близких видов. Его родина – Сихотэ-Алинь и побережье Дальнего Востока. Продолжительность жизни этого рододендрона – более 40 лет.

Кроме того, теплая осень на юге Приморского края в этом году стала причиной повторного цветения некоторых весенних растений. Посетителям заповедника «Кедровая падь» (в составе ФГБУ «Земля леопарда») посчастливилось увидеть сразу несколько цветков одного из дальневосточных первоцветов – ветровочника амурского, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в ФГБУ «Земля леопарда». Сразу несколько цветков распустившейся ветреницы были обнаружены на этой неделе в долине реки Кедровой.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.