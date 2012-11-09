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Ректор ДВФУ рассказал о проблеме переезда на остров Русский

09 Ноября 2012, 16:06 | Владивосток
ВЛАДИВОСТОК, 9 ноября, ZRPRESS. Встреча ректора ДВФУ Сергея Иванца со студентами, живущими в общежитии по ул. Суханова, 1а, состоялась вечером 8 ноября. В гости к студентам Сергей Владимирович пришел вместе с проректорами, ответственными за проживание и обучение в университете: Анной Бондаренко и Игорем Соппой. За полтора часа ректор и проректоры постарались ответить на самые волнующие студенческие вопросы. Один из таких вопросов — переезд университета.

— Сейчас с переездом получается все не совсем так, как оно нам виделось, — признался Сергей Иванец. — Мы думали, что сразу по завершению саммита мы приведем все в порядок и переедем. Получилось у нас только отчасти — поселили пока первокурсников и иностранных студентов. Переезд Школ — формальный вопрос, ведь здания еще не переданы нам. Как только между собой договорятся застройщик, «Крокус», и заказчик, Минрегионразвития, мы получим сигнал к началу переезда и запуску образовательного процесса на острове.

Многих студентов очень интересует вопрос о том, смогут ли они все-таки остаться жить в своих «родных» общежитиях на материке. Сергей Владимирович заверил, что сам вуз переезд учебного процесса затягивать не будет ни на секунду.

— Главная задача — перевезти учебу на остров, но если вы прижились в городе в своих старых общежитиях и хотите остаться, вы должны быть готовы к тому, что вам нужно будет ездить в кампус на занятия утром и обратно вечером. Уверяю вас, со старыми общежитиями не предполагается ничего такого делать, чтобы потребовалось выселять всех жильцов. Большинство из вас, конечно, захочет переехать в кампус — условия там лучше — но если кто то «прикипел» к своему месту, он сможет здесь остаться.

Даже на встрече с ректором ребята разделились в пожеланиях: одни хотели остаться в своем общежитии и после переезда университета на остров, другие готовы жить в кампусе уже сегодня. Но пока селить старшекурсников руководство вуза не считает целесообразным:

— Как вы знаете, мэрия Владивостока городские маршруты пока не запустила, и первокурсников университет доставляет к месту учебы своими силами, а это очень дорого. Если мы заселим еще несколько тысяч студентов и пустим больше автобусов — город просто встанет в одну большую пробку, наступит транспортный коллапс, — отметила проректор по развитию кампуса ДВФУ Анна Бондаренко.

Не получается пока у старшекурсников и просто попасть в кампус, чтобы погулять, сообщает пресс-служба ДВФУ.

— В кампусе есть охрана, которая следит за тем, чтобы никто не пострадал — все-таки там еще идет стройка. Я считаю, что охрана выполняет свои функции замечательно — меня самого туда не пускали несколько раз, когда я забывал пропуск, — рассказал ректор.

Не на все вопросы ответ может быть найден «здесь и сейчас», но одну из просьб ребят ректор и проректоры решили прямо на встрече. Жильцы этого общежития посетовали на то, что их спортивная комната не дооборудована — в частности студентам очень не хватает боксерской груши и беговой дорожки для девушек:

— У нас общежитие в основном женское, а из тренажеров, которыми могут пользоваться девушки — пока только велотренажер.

— Я сразу понял, что у вас общежитие женское, когда вы спросили про грушу, — пошутил ректор. — А если серьезно: коль речь идет не о каких-то олимпийских тренажерах, я проблем не вижу. Тренажеры будут те, что вам нужны.

Не за горами и зимняя сессия в ДВФУ. Учебный год в этот раз начался позже, чем обычно, поэтому студентов волновал вопрос сроков ближайшей сессии.

— С первого понедельника января, после праздников, у вас начинается зачетная неделя. Далее — две недели сессии и две недели каникул. Весенний семестр начинается 11 февраля. Так будет у основной массы студентов, — рассказал проректор по учебной и воспитательной работе Игорь Соппа. — У четвертого курса Инженерной школы есть свой график с отклонениями, связанными с практикой. Но все графики учебных процессов не держатся в тайне, и их копии можно найти в каждом студенческом офисе.

Прозвучал вопрос и о стипендии, которой, как известно, студентам всегда не хватает. Для многих ребят стало откровением, что в университете, помимо академической, есть еще 19 видов стипендий, по которым можно получать неплохую прибавку к ежемесячному доходу.

— Например, Оксфордский фонд дает стипендию студентам, обучающимся как на «бюджете», так и по договору. Многие фонды не делают различий между инженерными и гуманитарными направлениями. А подробнее обо всех стипендиях, на которые могут претендовать студенты ДВФУ, и о том, как их получить, можно узнать в Департаменте молодежной политики, — напомнил Игорь Соппа.

В завершение встречи ректор Сергей Иванец попросил ребят не держать в себе какие-либо вопросы, а задавать их своим товарищам, сотрудникам университета или ему лично через электронную почту:

— Это наша первая, но далеко не последняя встреча. Задавайте любые вопросы — вы ведь видите, что простейшая, но очень важная для вас информация может быть получена за полминуты.


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