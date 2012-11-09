Во Владивостоке появилась новая остановка общественного транспорта

ВЛАДИВОСТОК, 9 ноября, ZRPRESS.

С просьбой наименовать данную остановку в комиссию по городской топонимике при администрации Владивостока обратился директор колледжа сервиса и дизайна Владивостокского государственного университета экономики и сервиса Виталий Оноприенко. Члены комиссии поддержали предложение, так как в колледже обучается тысячи студентов, трудятся десятки преподавателей, которые и дали остановке неофициальное название. В ходе очередного заседания комиссии 15 октября 2012 года остановке было присвоено официальное название «Колледж», сообщает пресс-служба администрации Владивостока.

