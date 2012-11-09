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Во Владивостоке прекращены паромные перевозки на Рейнеке
ВЛАДИВОСТОК, 9 ноября, ZRPRESS. Жители островов могут остаться без паромного сообщения.
Во Владивостоке на о. Рейнеке остановлены паромные перевозки. Жители других островных территорий столицы Приморского края тоже могут остаться без переправы на материк, а работники компании-перевозчика ООО «Мортранс» — без работы.
Владивостокские паромщики до сих пор остаются в «подвешенном» состоянии. Несмотря на уверения властей об урегулировании проблемы, до сих пор не только нет договора на 2013 год, но даже не ведется работа над ним, уверяют в компании-перевозчике.
Напомним, коллектив ООО «Мортранс» в октябре обратился к губернатору Приморского края Владимиру МИКЛУШЕВСКОМУ с открытым письмом, в котором попросил «вмешаться в ситуацию, которая сложилась с паромным сообщением во Владивостоке… В этом году в связи с запуском мостов активно муссируются слухи об отмене паромного сообщения. Это значит, что 250 человек останутся без работы, а это уникальный штат опытнейших морских профессионалов. Если нас сокращают с 1 января, мы должны 1 ноября получить уведомление о сокращении. До 1 ноября осталось две недели, и никто не может дать нам ответа, будем мы сокращены, или будем работать».
Вице-мэр Роман КАРМАНОВ заявил, что диалог ведется: «…18 октября управлением транспорта на имя Мараховского (директора ООО «Мортранс» - прим. «ЗР») было направлено официальное письмо, где отражены планы города относительно отмены паромного сообщения с о. Русский и м. Чуркин в следующем году. Исходя из этого, открытое письмо «Мортранса» губернатору, где говорится об игнорировании вопросов работников и прочем сокрытии информации, не отвечает действительному положению дел…»
Однако паромщики совершенно не удовлетворены таким диалогом с городской властью.
«В письме администрации Владивостока лишь, что паромные перевозки останутся в прежнем объеме на 1-й квартал 2013 года. Но нам нужна ясность на весь 2013 год. Ведь 1-й квартал — это зимние, самые трудные и затратные для нас месяцы работы. Не получится ли так, что мы понесем зимой убытки, а с весны останемся без работы?! На этот вопрос мы до сих пор не получили ответа. Хотя для нормальной работы договор на следующий год должен заключаться осенью, в сентябре-октябре», — пояснила «ЗР» пресс-секретарь компании «Мортранс» Екатерина ЧЕРНЕНКО.
Паромщики с ностальгией вспоминают времена, когда работали с администрацией Приморского края. Однако в 2007 году полномочия по регулированию тарифов на паромные перевозки перешли в ведение муниципалитета. Другими словами, теперь администрация Владивостока определяет, сколько будет стоить билет на том или ином направлении и, соответственно в каком объеме получит дотацию компания-перевозчик, поскольку полная стоимость перевозки жителям островных территорий не по карману.
Например, по расчетам специалистов экономически обоснованная стоимость 1 билета составляет:
Владивосток — м. Чуркин - 39 рублей.
Владивосток — о. Русский - 475 рублей.
Владивосток — о. Попов - 817 рублей.
О. Попов — о. Рейнеке - 631 рублей.
Владивосток — м. Песчаный - 1 тыс. 300 рублей.
Владивосток — о. Рейнеке - 1 тыс. 448 рублей.
Для обеспечения доступности паромных перевозок мэрия дотирует их. Общая сумма в последние годы составляла около 180 млн рублей за перевозку 800 тыс. человек. При этом закладывается уровень рентабельности компании-перевозчика на уровне в 2%.
С 1 ноября владивостокские паромщики перешли на зимнее расписание. Это значит, что на о. Попова вместо двух рейсов через день, сейчас осуществляется один рейс, но каждый день. И полностью закрылась навигация на о. Рейнеке. Владивостокские паромщики сомневаются, что она откроется с приходом весны.
Олег ЖУНУСОВ.
Фото автора.
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