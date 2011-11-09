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ТОФовские детсады начнут работу до конца ноября. Уже в ведении Владивостока

09 Ноября 2011, 15:16 | Владивосток

По распоряжению главы города Игоря Пушкарёва во Владивостоке идет активная подготовка к принятию на баланс муниципалитета пяти военных детских садов. Это дошкольные учреждения №72 "Морячок", №85 "Золотая рыбка", №89 "Теремок", №14 "Теремок", ясли-сад №12 в поселке Лазурном. Специалисты администрации города сейчас оперативно набирают персонал в эти детские сады и начинают готовить помещения.

Поводом к активным действиям послужила долгожданная подпись министра обороны РФ Анатолия Сердюкова в документах о передаче садов из военного ведомства в муниципалитет. Нужный приказ был подписан сразу после селекторного совещания первого вице-премьера страны Игоря Шувалова с министрами и главами городов Приморья. Игорь Шувалов был крайне недоволен проволочками военных, из-за которых в итоге страдают дети. Ведь три детских сада из пяти с начала осени прекратили свою работу. "До 1 декабря бывшие детские сады ТОФ должны начать работу, - потребовал первый вице-премьер. - Бюрократические нюансы между ведомствами не должны касаться обычных людей, а тем более - детей. Если необходимы законодательные акты или решение правительства, то оно у вас будет".

К слову принять все пять детских садов на свой баланс Владивосток был готов еще весной - тогда были найдены средства на их ремонт и содержание. По плану перейти в собственность муниципалитета они должны были с 1 сентября. Но передавать имущество военное ведомство не спешило.

Благодаря вмешательству федеральных властей дело двинулось с мертвой точки. Вчера, 7 ноября, был подписан акт приема-передачи главой города Игорем Пушкарёвым и представителем структуры Тихоокеанского флота. Уже сегодня документы самолетом отправились в Москву в Министерство обороны РФ на утверждение. В конце этой недели в срочном порядке они вернутся во Владивосток, пройдут в ускоренном режиме процедуру государственной регистрации права собственности, после чего все пять детских садов станут по праву муниципальными, сообщает пресс-служба администрации Владивостока.

"До конца ноября бывшие сады ТОФ заработают как муниципальные, - подчеркнул глава Владивостока Игорь Пушкарёв. - Сейчас мы активно набираем персонал, ведь предыдущие работники были уволены по сокращению. Вернем мебель и оборудование, создадим необходимые условия. И в них снова будут ходить дети".

Автор: Пресс-служба администрации г. Владивостока
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