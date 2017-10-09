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Во Владивостоке отметили 120-летие со дня основания ДВЖД
Гостям праздника представили железнодорожную техники разного времени, сообщает Деловая газета «Золотой Рог».
Юбилей Дальневосточной железной дороги отметили во Владивостоке, свою работу она начала 120 лет назад. На железнодорожном вокзале состоялось торжественное мероприятие, посвященное этому событию. Поздравить ветеранов и работников железнодорожного транспорта пришел и.о. главы Владивостока Константин МЕЖОНОВ, сообщили в пресс-службе администрации г. Владивотсока.
«120 лет назад была открыта Уссурийская железная дорога, которая положила начало Дальневосточной железной дороге и всей Транссибирской магистрали – самой протяженной в мире. Она с самого начала стала главным двигателем социально-экономического развития Дальнего Востока, расширения внешнеторговых связей, усиления стратегического влияния Владивостока. Именно благодаря прокладке железной дороги на карте страны появились многие новые населенные пункты. И сегодня, спустя 120 лет, железная дорога – основная транспортная опора экономической политики нашей страны, – обратился к присутствующим Константин Межонов. – Благодаря вам, Владивостокское отделение является ключевым подразделением ДВЖД. Желаю каждому из вас активного жизненного и трудового тонуса и поступательного развития. Ритмичной вам работы и дальнейшего роста объемов перевозок. Продолжайте идти в ногу со временем и даже опережайте его. На целых 120 лет».
Рядом с памятником первому электропоезду для всех пришедших был организован концерт и книжная выставка. На ней гости могли приобрести редкие экземпляры книг, посвященных работе железной дороге. Кроме этого, там же представили тематические открытки.
Во время празднования прошел настоящий парад железнодорожной техники, а открыл его ручная путеводная тележка. Среди представленной техники был паровоз «Л», главным конструктором которого был Лев Лебединский. «Участником» парада стал и грузопассажирский тепловоз 2М62У. Тепловозы данной серии работают на железных дорогах Венгрии, Германии, Монголии, Польши и Северной Кореи. На Дальнем Востоке, а также на Белорусской железной дороге тепловоз получил прозвище «Муха».
В рамках праздника работала выставка творчества работников железнодорожного транспорта.
Отметим, Дальневосточная железная дорога – филиал ОАО «РЖД» является основой транспортной системы Дальневосточного региона России. Эксплуатационная длина – 6 795,5 км. Численность работников холдинга в границах дороги составляет около 80 тыс. человек. Ежегодно перевозит около 20 млн пассажиров. Территориально дорога делится на регионы обслуживания: Хабаровский, Владивостокский, Комсомольский, Тындинский, Сахалинский.
Фото - Администрации г. Владивосток
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