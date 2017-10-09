www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 57.76 р. 100 JPY: 51.1 р.
EUR: 67.53 р. 10 CNY: 86.81 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Общество
Распечатать

Во Владивостоке на "красоте" почти закончили ремонт дороги

09 Октября 2017, 17:00 | Владивосток

Если погода не подведет, то ремонт закончится на этой недели, сообщает Деловая газета «Золотой Рог»

Масштабный ремонт улицы Всеволода Сибирцева по федеральному приоритетному проекту «Безопасные и качественные дороги» во Владивостоке вышел на финишную прямую. Подрядные организации завершают укладку дорожного покрытия и готовятся к нанесению дорожной разметки, сообщили в пресс-службе администрации г. Владивостока.

Работы по устройству дорожного полотна на улице Всеволода Сибирцева ведутся преимущественно в ночное время, когда спадает интенсивность дорожного движения. На объект подъезжают груженые асфальтом грузовики, ведется укладка защитного слоя щебеночно-мастичного асфальтобетона (ЩМА). Работы ведутся с опережением графика, и при благоприятных погодных условиях асфальтирование здесь будет завершено до конца этой недели.

«Укладке асфальта на Всеволода Сибирцева предшествовал большой комплекс работ. Подрядная организация провела работы по замене слабого грунта, устройству нижнего и выравнивающего слоев асфальтобетонного покрытия, восстановление люков и решеток инженерных сетей, – отметил главный специалист управления дорог и благоустройства администрации Владивостока Сергей Ткачев. – После устройства защитного слоя асфальтобетонного покрытия подрядная организация нанесет дорожную разметку. Работы идут с опережением графика и будут завершены в течение двух недель».

Отметим, что в ходе ремонта на Всеволода Сибирцева появилась полноценная пешеходная зона на всей протяженности улицы. Это сделало передвижение пешеходов комфортным. Кроме того, строители установят леерное ограждение для безопасности горожан.

Фото - Администрация г. Владивосток

Автор:
Теги: дороги  ремонт  асфальт 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru