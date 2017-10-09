Во Владивостоке на "красоте" почти закончили ремонт дороги

Если погода не подведет, то ремонт закончится на этой недели, сообщает Деловая газета «Золотой Рог»

Масштабный ремонт улицы Всеволода Сибирцева по федеральному приоритетному проекту «Безопасные и качественные дороги» во Владивостоке вышел на финишную прямую. Подрядные организации завершают укладку дорожного покрытия и готовятся к нанесению дорожной разметки, сообщили в пресс-службе администрации г. Владивостока.

Работы по устройству дорожного полотна на улице Всеволода Сибирцева ведутся преимущественно в ночное время, когда спадает интенсивность дорожного движения. На объект подъезжают груженые асфальтом грузовики, ведется укладка защитного слоя щебеночно-мастичного асфальтобетона (ЩМА). Работы ведутся с опережением графика, и при благоприятных погодных условиях асфальтирование здесь будет завершено до конца этой недели.

«Укладке асфальта на Всеволода Сибирцева предшествовал большой комплекс работ. Подрядная организация провела работы по замене слабого грунта, устройству нижнего и выравнивающего слоев асфальтобетонного покрытия, восстановление люков и решеток инженерных сетей, – отметил главный специалист управления дорог и благоустройства администрации Владивостока Сергей Ткачев. – После устройства защитного слоя асфальтобетонного покрытия подрядная организация нанесет дорожную разметку. Работы идут с опережением графика и будут завершены в течение двух недель».

Отметим, что в ходе ремонта на Всеволода Сибирцева появилась полноценная пешеходная зона на всей протяженности улицы. Это сделало передвижение пешеходов комфортным. Кроме того, строители установят леерное ограждение для безопасности горожан.

Фото - Администрация г. Владивосток