Предложение по восстановлению движения трамвая №6 во Владивостоке будет рассмотрено

ВЛАДИВОСТОК, 9 октября, ZRPRESS. Губернатор Приморского края Владимир Миклушевский обсудил с членами рабочей группы по подготовке предложений по обустройству объектов саммита АТЭС возможность восстановления трамвайного маршрута №6 по ул.Борисенко во Владивостоке.

Напомним, что в августе губернатор дал поручение рабочей группе изучить мнение жителей Владивостока и дать на этот счет рекомендации. Руководитель рабочей группы Марина Шемилина сообщила, что основываясь на мнении горожан, общественники рекомендуют восстановить движение трамвая на этом участке.

Рабочая группа также пришла к выводу о том, что в прежнем виде восстановить движение трамвая №6 не позволяют существующие федеральные нормы и правила, так как на части маршрута теперь находится водовод. В связи с этим было предложено перенести трамвайные пути на другую сторону улицы. Член рабочей группы Евгений Артемов, заявил, что устаревшие нормы и правила необходимо в принципе менять, так как они тормозят развитие.

«Если люди хотят восстановление трамвая, значит нужно из этого и исходить», - подытожил разговор на эту тему Владимир Миклушевский.

Губернатор поручил дорожным службам совместно с администрацией Владивостока в ближайшее время изучить возможность реализации предложений общественников, сообщает пресс-служба администрации Приморского края.