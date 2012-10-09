«Мортранс»: Из мощного флота мы превратились в ничто

Как сообщал ZRPRESS.Ru, решение о готовности к серьезным мерам они приняли 1 октября на профсоюзном собрании членов Баскомфлота. Моряки потребовали от администрации Владивостока в ближайшее время определиться с будущим прибрежных перевозок, чтобы работники «Мортранса» не оказались внезапно с 1 января безработными.

В профсоюзном собрании Мортранса, который обеспечивает перевозки на островные территории Владивостока, приняли участие все 250 работников компании. От властей присутствовал лишь депутат Думы Владивостока Владимир ИСАКОВ, который не смог внести ясность в будущее прибрежных перевозок.

«Повторяется история, когда губернатором был НАЗДРАТЕНКО. Если когда-то перевозили более 7 млн человек в год, то сегодня в силу ряда неграмотных решений властей – сокращение краевой дотации, например – не перевозим и 1 млн. Если мэрия примет решение переложить всю транспортную нагрузку на мосты, то будет добито и последнее. Из мощного флота мы превратились в ничто. Морской флот города скоро вообще развалится. Символизировать море будут только мосты. Когда-то мы носили гордое имя – флот города-порта Владивосток, а сегодня вынуждены собирать копейки», – отметил председатель профсоюзного комитета ООО «Мортранс», проработавший капитаном 37 лет, Георгий КЛИМОВ.

Администрация «Мортранса» заключила с работниками временные договоры до 1 января 2013 года. И если мэрия примет решение о закрытии прибрежных перевозок, то люди останутся без работы.

В неофициальных беседах представители администрации говорят, что дотации «Мортранс» в 180 млн рублей в год слишком тяжелы для городского бюджета. И с вводом в строй моста на Русский потребность в морских перевозках резко снизилась.

«Мост запустили. Но от него до самого крупного населенного пункта – Подножье – фактически нет дороги. Поэтому жители поселка все равно не могут добраться с материка домой по суше. И даже если проложат хорошую трассу, то ехать придется, во-первых, с пересадками, а во-вторых, много времени. Только от моста до Подножья - час. А катер из центра Владивостока идет до поселка всего 25 минут», - объясняет пресс-секретарь «Мортранса» Екатерина ЧЕРНЕНКО.

Моряки предлагают администрации и вариант по уменьшению дотаций. Для выхода на полную самоокупаемость при нынешнем объеме перевозок в 800-900 тыс. пассажиров в год стоимость билетов на Калининской переправе необходимо поднять до 75 рублей за поездку, а на Русский - с нынешних 50 до 150 рублей.

Однако мэрия не торопится принять предложение. Повышение цен перед выборами депутатов Думы города и выборов главы администрации осенью 2013 года может снизить популярность действующей власти.

Но в результате работники «Мортранса» фактически оказались в «подвешенном» состоянии. Они не знают – искать ли им новую работу, поскольку если мэрия не заложит в бюджет 2013 года дотации на прибрежные морские перевозки, то руководство компании не станет продлевать с ними договор, и моряки окажутся на улице.

«1 ноября выводим из эксплуатации паромы «Бригадир Ришко» и «Яков Бутаков». Из направлений остаются только мыс Песчаный и Рейнеке. В работе остаются только один малый паром и один теплоход, – сообщил своим работникам генеральный директор ООО «Мортранс» Юрий МАРАХОВСКИЙ. – Так как мэрия планирует оставить только летние рейсы и один зимний на остров Попова. И финансово нам нет возможности тянуть больше, нецелесообразно. Другого варианта нет. Не оплачены «ледовые» - за эту тяжелую зиму мы угробили паромы на ледовой проводке. Не оплачено открытие вокзала».

Сотрудники «Мортранса» потребовали, чтобы мэрия 14 октября заключила договор на перевозку пассажиров на 2013 год. В противном случае моряки готовы пойти на крайние меры. Как работники транспортной отрасли они не имеют права на забастовку. Но могут объявить предзабастовочное состояние, то есть резко сократить объем своей работы, что может резко осложнить жизнь владивостокцам, в первую очередь, жителям островных территорий.

Олег ЖУНУСОВ, газета "Золотой Рог".

