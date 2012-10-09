Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Кампус ДВФУ открыли для студентов
1 октября большим студенческим праздником для первокурсников в новом кампусе на острове Русский начался новый учебный год в Дальневосточном федеральном университете. Пока учебные занятия у студентов проходят на материке, однако, по словам ректора ДВФУ Сергея ИВАНЦА, уже в следующем семестре весь учебный процесс будет вестись в новом кампусе.
Началась церемония открытия с поздравлений первокурсникам. «У вас появилась уникальная возможность, такого университета нет нигде в России, да и в мире таких не так много, - сказал, обращаясь к студентам, помощник президента РФ Андрей ФУРСЕНКО. - Вам повезло. В этих стенах, в сотрудничестве с Российской академией наук и бизнесом, вы сделаете то же, что в свое время сделал Петр I. То было окно в Европу, а вы откроете дверь в страны Азиатского региона. Наша страна должна продемонстрировать свое лидерство в образовании и науке».
Поздравил первокурсников и первый ректор ДВФУ, а теперь губернатор Приморского края Владимир МИКЛУШЕВСКИЙ. «Сегодня торжественный и волнительный день. Свершилось то, к чему мы стремились несколько лет. Сегодня мы открываем кампус. Уверен, он займет в мире достойное место. Для меня те 1,5 года, которые я был ректором ДВФУ, стали одними из самых лучших в моей жизни», - сказал губернатор.
Нынешний ректор ДВФУ Сергей Иванец решил в первую очередь поздравить университет с тем, что «несколько тысяч молодых, амбициозных, заинтересованных, продвинутых молодых людей приехали во Владивосток, на остров Русский, чтобы учиться здесь».
Помимо большой развлекательной программы, открытие кампуса ДВФУ ознаменовалось целым рядом официальных событий. Сбербанк открыл в университете первый в России Молодежный офис, в котором можно будет получить самые современные банковские услуги. «Мы очень тщательно готовились к этому мероприятию, - сказала, открывая офис, управляющая Приморским филиалом Сбербанка России Ольга ДОЛГОВА, – и представили здесь все новинки и инновационные изобретения, которые в последнее время появились на мировом банковском рынке. Мы надеемся, что это поможет студентам реализовать свои мечты». Кроме этого, состоялось торжественное открытие кафедры «Современное банковское дело» Школы экономики и менеджмента, а также студенты смогли послушать открытую лекцию Андрея Фурсенко.
Кроме официальных речей и поздравлений, официальные лица, присутствовавшие на церемонии открытия кампуса, ответили и на вопросы журналистов, прояснив тем самым ситуацию с переездом университета, развитием инфраструктуры и продолжением строительства.
Одним из самых острых на сегодняшний день остается вопрос комфортности проживания первокурсников - сегодня в общежитиях нового кампуса уже размещено около 2 000 студентов. По словам Сергея Иванца, процесс заселения, конечно, очень непростой. Но вуз активно работает в этом направлении. «На каждом этаже жилых корпусов сегодня устанавливаются мини-кухни, - сказал он. - То же самое касается электроприборов – у нас есть к ним определенные требования по мощности. Но уже есть договоренности с целым рядом фирм-поставщиков, которые готовы нужное оборудование нам поставить. В кампусе в целом продолжаются рабочие процессы - объем уборки после саммита чрезвычайно велик, нужно разобрать и перестроить часть помещений, которые были построены для саммита. Но в настоящий момент проживанию это не мешает. Учебные занятия пока ведутся на материке. Надеемся, что в следующем семестре уже все школы ДВФУ будут работать в новом кампусе».
Вопрос передачи комплекса в собственность Министерства образования прояснил журналистам Андрей Фурсенко: «Эти помещения сегодня принимает на баланс Минрегион, а потом передает их органам образования. Когда такой грандиозный проект реализуется, то нужно понимать, что он не может быть реализован одномоментно. Да, строители, которые приводят в порядок первую очередь, скоро уедут. Но университет будет расти, есть большие планы по его расширению, строительству дополнительных лабораторных корпусов. Я уверен, развитие здесь не прекратится. Более того, я считаю, что если студенты примут решение какую-то часть работ по благоустройству взять на себя, это будет очень хорошо».
Планы по дальнейшему развитию острова Русский озвучил губернатор Приморья Владимир Миклушевский: «Мы обязательно построим здесь водовод, - сказал он, отвечая на вопросы журналистов. – Сегодня здесь работает опреснитель воды, ее хватает с лихвой, Роспотребнадзор подверждает ее качество. Но если мы говорим о дальнейшем развитии полуострова Саперный – а со временем здесь будет проживать 150 тыс. человек – нормальный водовод нужно строить. У нас уже есть проектные решения, по которым стоимость этого строительства составит более 2 млрд рублей. Сейчас мы работаем над тем, чтобы найти варианты удешевления проекта за счет новых технологий. До конца этого года новые варианты мы озвучим».
Елена АРДАЛЬЯНОВА, газета "Золотой Рог".
Новости тематики
- Трутнев пообещал выполнить поручение Путина, напрямую касающееся Владивостока
- Первый ЕГЭ школьники Владивостока сдадут уже на следующей неделе
- В Школе Юного Блогера во Владивостоке прошел первый месяц обучения
- В Приморье создают новую технологию строительства ледовых островов
- В ДВФУ создают малый космический аппарат с парусом
- Старшеклассники Владивостока могут бесплатно выучить хинди и вьетнамский язык
- Школы готовят к учебному году
- К ДВФУ готовятся присоединить еще один приморский вуз
- Во Владивостоке школьники провели важную социальную акцию (фото)
- Школьники написали сочинения на финансовые темы
Новости раздела
- Молодежь Владивостока поздравили с праздником из-за стен московского сизо
- Виталий Веркеенко поздравил горожан с днем рождения Владивостока
- Во Владивостоке покажут всемирно известное шоу "Танцующие экскаваторы"
- "Паллада" станет символом праздника выпускников во Владивостоке
- Владивостокцев приглашают на торжественное закрытие фестиваля "Сима-2018"
- Во Владивостоке создают технологии для общения с дельфинами, белухами и ластоногими
- Во Владивостоке пройдет главный праздник молодежи города - "День М"
- "Веркеенко оказался единственным мужиком в приморской власти"
- Жителей Владивостока приглашают на праздничное шествие
- Кинофестиваль EcoMovie не за горами
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Выпускникам Дальнего Востока дают задания по ЕГЭ, которые практически невозможно выполнить
- Бизнес заставят избавляться от пенсионеров, сердечников, метеозависимых и так далее
- "Дайте мне хоть раз съездить на рыбалку перед смертью"
- На Дальнем Востоке уже продается топливо по 100 рублей за литр
- "Люди кипели от возмущения"
- В правилах размещения банковских вкладов произошли существенные изменения
- Приморская недвижимость резко подешевела
- Пенсионный возраст для этих людей могут оставить прежним
- Приморцев зовут на пикеты против повышения пенсионного возраста
- Приморье накроет волна протестных митингов