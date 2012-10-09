Кампус ДВФУ открыли для студентов

1 октября большим студенческим праздником для первокурсников в новом кампусе на острове Русский начался новый учебный год в Дальневосточном федеральном университете. Пока учебные занятия у студентов проходят на материке, однако, по словам ректора ДВФУ Сергея ИВАНЦА, уже в следующем семестре весь учебный процесс будет вестись в новом кампусе.

Началась церемония открытия с поздравлений первокурсникам. «У вас появилась уникальная возможность, такого университета нет нигде в России, да и в мире таких не так много, - сказал, обращаясь к студентам, помощник президента РФ Андрей ФУРСЕНКО. - Вам повезло. В этих стенах, в сотрудничестве с Российской академией наук и бизнесом, вы сделаете то же, что в свое время сделал Петр I. То было окно в Европу, а вы откроете дверь в страны Азиатского региона. Наша страна должна продемонстрировать свое лидерство в образовании и науке».

Поздравил первокурсников и первый ректор ДВФУ, а теперь губернатор Приморского края Владимир МИКЛУШЕВСКИЙ. «Сегодня торжественный и волнительный день. Свершилось то, к чему мы стремились несколько лет. Сегодня мы открываем кампус. Уверен, он займет в мире достойное место. Для меня те 1,5 года, которые я был ректором ДВФУ, стали одними из самых лучших в моей жизни», - сказал губернатор.

Нынешний ректор ДВФУ Сергей Иванец решил в первую очередь поздравить университет с тем, что «несколько тысяч молодых, амбициозных, заинтересованных, продвинутых молодых людей приехали во Владивосток, на остров Русский, чтобы учиться здесь».

Помимо большой развлекательной программы, открытие кампуса ДВФУ ознаменовалось целым рядом официальных событий. Сбербанк открыл в университете первый в России Молодежный офис, в котором можно будет получить самые современные банковские услуги. «Мы очень тщательно готовились к этому мероприятию, - сказала, открывая офис, управляющая Приморским филиалом Сбербанка России Ольга ДОЛГОВА, – и представили здесь все новинки и инновационные изобретения, которые в последнее время появились на мировом банковском рынке. Мы надеемся, что это поможет студентам реализовать свои мечты». Кроме этого, состоялось торжественное открытие кафедры «Современное банковское дело» Школы экономики и менеджмента, а также студенты смогли послушать открытую лекцию Андрея Фурсенко.

Кроме официальных речей и поздравлений, официальные лица, присутствовавшие на церемонии открытия кампуса, ответили и на вопросы журналистов, прояснив тем самым ситуацию с переездом университета, развитием инфраструктуры и продолжением строительства.

Одним из самых острых на сегодняшний день остается вопрос комфортности проживания первокурсников - сегодня в общежитиях нового кампуса уже размещено около 2 000 студентов. По словам Сергея Иванца, процесс заселения, конечно, очень непростой. Но вуз активно работает в этом направлении. «На каждом этаже жилых корпусов сегодня устанавливаются мини-кухни, - сказал он. - То же самое касается электроприборов – у нас есть к ним определенные требования по мощности. Но уже есть договоренности с целым рядом фирм-поставщиков, которые готовы нужное оборудование нам поставить. В кампусе в целом продолжаются рабочие процессы - объем уборки после саммита чрезвычайно велик, нужно разобрать и перестроить часть помещений, которые были построены для саммита. Но в настоящий момент проживанию это не мешает. Учебные занятия пока ведутся на материке. Надеемся, что в следующем семестре уже все школы ДВФУ будут работать в новом кампусе».

Вопрос передачи комплекса в собственность Министерства образования прояснил журналистам Андрей Фурсенко: «Эти помещения сегодня принимает на баланс Минрегион, а потом передает их органам образования. Когда такой грандиозный проект реализуется, то нужно понимать, что он не может быть реализован одномоментно. Да, строители, которые приводят в порядок первую очередь, скоро уедут. Но университет будет расти, есть большие планы по его расширению, строительству дополнительных лабораторных корпусов. Я уверен, развитие здесь не прекратится. Более того, я считаю, что если студенты примут решение какую-то часть работ по благоустройству взять на себя, это будет очень хорошо».

Планы по дальнейшему развитию острова Русский озвучил губернатор Приморья Владимир Миклушевский: «Мы обязательно построим здесь водовод, - сказал он, отвечая на вопросы журналистов. – Сегодня здесь работает опреснитель воды, ее хватает с лихвой, Роспотребнадзор подверждает ее качество. Но если мы говорим о дальнейшем развитии полуострова Саперный – а со временем здесь будет проживать 150 тыс. человек – нормальный водовод нужно строить. У нас уже есть проектные решения, по которым стоимость этого строительства составит более 2 млрд рублей. Сейчас мы работаем над тем, чтобы найти варианты удешевления проекта за счет новых технологий. До конца этого года новые варианты мы озвучим».

Елена АРДАЛЬЯНОВА, газета "Золотой Рог".