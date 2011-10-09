У Ботанического сада Владивостока будет свой саммит

Бабье лето в Приморье затянулось. Где еще порадоваться ранней осени, как не в лесу или среди цветов Ботанического сада? Но не осенними красками любоваться мы приехали в зеленый пригород Владивостока.

Уникальный уголок природы не устоял перед натиском строителей федеральной автотрассы М-60 и трубопровода. Краснокнижные вековые деревья пошли под снос. Со времен последней публикации «ЗР» о противостоянии тяжелой техники и реликтовых деревьев Ботанического сада прошло почти полгода.

Досье "ЗР": Ботанический сад-институт ДВО РАН был создан по решению правительства в феврале 1949 г. Общая площадь – более 150 га. Территория делится на 5 зон, среди которых «Заповедный лес», «Природная флора Приморья», «Дендрарий». Ученым понадобилось несколько десятилетий, чтобы создать дендрарий из цветов и реликтовых растений, а главное – сохранить нетронутым островок Уссурийской тайги в пригороде Владивостока. В ходе реконструкции федеральной трассы были уничтожены многовековые ели, пихты, диморфант и бархат, снят плодородный слой земли и нарушена экосистема.

Сразу бросились в глаза просека и трубопровод, вокруг которого по-прежнему снуют рабочие и техника. Однако на территории сада меня встретило великолепие. По словам директора Ботанического сада института ДВО РАН Павла КРЕСТОВА, не стояла на месте научная деятельность работников. Между тем конфликт с подрядчиком ООО «Трансстроймеханизация» не разрешен. Компенсацию – а ученые насчитали всего 15 млн руб. - институт до сих пор не получил. Рассмотрение иска в Арбитражном суде Москвы на взыскание ущерба с ООО «Трансстроймеханизация» назначено на 11 ноября 2011 года.

- Павел Витальевич, во время нашей последней беседы вы озвучили планы, как сделать Ботанический сад не хуже собратьев Юго-Восточной Азии. Что уже удалось?

- Во-первых, совместно с нашими американскими коллегами из ботанического сада университета штата Вашингтон нам удалось выйти за ограду института – неделя эколого-ботанического просвещения проведена не только во Владивостоке, но и во многих населенных пунктах Приморья. Наша цель – объединить людей вокруг идеи бережного отношения к природе и его величеству Растению, которому мы и все населяющие землю живые существа обязаны своим существованием.

Настоящим прорывом можно считать решение Совета ботанических садов Восточной Азии о проведении конференции директоров ботанических садов региона здесь, во Владивостоке, на базе нашего Ботанического сада. Сразу же после саммита АТЭС к нам приедут представители ботанических садов Китая, Японии, КНДР, Республики Кореи, Монголии, Сингапура, Вьетнама, а также из российских регионов, чтобы выработать единую стратегию совместного развития.

Вот сегодня и пытаемся в кратчайшие сроки и в условиях крайне скудного финансирования привести себя в порядок. В этом году провели небольшой ремонт главного корпуса, заложили новую экспозицию с самым большим в саду озером. Занимаемся расчисткой многолетних завалов, которые, увы, в течение длительного времени были неотъемлемой частью нашей территории. Помощниками стали волонтеры. Они поддержали нас во время наезда, и они вдохнули в нас надежду, что мы нужны городу, горожанам, что жители готовы жертвовать своим временем для того, чтобы сделать этот уголок Владивостока лучше. Мы очень благодарны волонтерам за это.

- Сегодня идет обустройство зеленого ландшафта университетского кампуса на острове Русском. Не все получается у заказчика – чахнут высаженные деревья, и никакие сверхсовременные технологии не спасают зеленый покров новых газонов. К вашей помощи строители объектов АТЭС так и не обратились? Да и Владивосток переживает пору великого озеленения. Вы сотрудничаете с администрацией города?

- В чем-то каждый город напоминает его ботанический сад. В случае с Владивостоком период его запустения совпал с такой же страницей в истории нашего Ботанического сада. Мне очень приятно, что нынешняя администрация Владивостока действует в верном направлении и приглашает к сотрудничеству профессионалов. Предприятию, пришедшему на смену приснопамятному Горзеленхозу, на мой взгляд, удалось в кратчайшие сроки преобразить историческую зону города, причем в крайне тяжелых условиях непрекращающегося строительства. Заложено множество новых скверов, которые радуют глаз. Произошел сдвиг и в установления первых контактов с городской администрацией: в проектах городских преобразований мы стали консультантами по озеленению придомовых территорий, сотрудничаем с управляющими компаниями, с собственниками жилья. Похоже, сегодня цель у нас одна - сделать наш любимый город краше.

- На мой обывательский взгляд, Владивосток по сравнению с «вечнозеленым» Хабаровском заметно проигрывает.

- Извечный дух соперничества между двумя нашими городами! На самом деле это хорошо. Оба города обладают совершенно неповторимым шармом, который и невозможно сравнивать. Но все же вы правы: хабаровчане занимаются озеленением давно и лучше используют свой ландшафт. Климатические условия Владивостока уникальны. Чего только стоят фирменные бесснежные зимы со шквальными ветрами! С другой стороны, многие виды местной флоры удивительно хорошо приспособлены к этим условиям. Они обладают не только повышенной устойчивостью к неблагоприятным факторам, но и уникальными декоративными свойствами.

А что сейчас мы имеем? Приезжают люди в первый раз во Владивосток и, не зная местных условий, способностей адаптации к ним растений, начинают подбирать иногда довольно дорогостоящий ассортимент, от которого волосы дыбом у местных профессионалов поднимаются. Звонки от заезжих озеленителей все чаще раздаются в Ботаническом саду: «А если мы березу в этом районе посадим, хорошо будет?»; «Будут ли деревья расти в бетонных контейнерах?» и тому подобное. Про елки в кадушках нас уже спрашивали. А эти, видно, не знают об изрядно нашумевшем опыте во Владивостоке. И с нашими кленами, липами, ясенями, соснами, которые бы придали городу неповторимый шарм, они, похоже, не знакомы.

Да и сама посадка деревьев и кустарников, на которую сейчас тратятся выделенные денежные средства, – это полдела. Очень важен профессиональный уход за насаждениями. По затратам правильная обрезка, подстрижка, уход за почвой, борьбы с вредителями и многое другое сравнимы с посадкой новых деревьев. А уход надо проводить каждый год. Без него даже экзотические и дорогостоящие деревья через несколько лет превратятся в оборванцев, которые не только глаз не порадуют, но и придадут городу неряшливый вид.

- Это вы про озеленение острова Русского?

- В долгосрочном плане ситуация с озеленением объектов на острове Русском, на мой взгляд, крайне неблагоприятная. Во-первых, пропущены все разумные сроки для создания устойчивых и жизнеспособных насаждений к открытию саммита АТЭС. Это значит, что озеленители вынуждены пересаживать крупные деревья и уже сделали это. Шанс пережить наступающую зиму у этих насаждений минимальный. Мой прогноз, увы, малоутешительный: весной 2012 года придется вести новые посадки, которые к саммиту будут выглядеть крайне непрезентабельно. Скорее всего, опять пойдут в ход «елки в кадушках». Однако следует помнить, что наши гости из стран АТЭС – очень искушенные в садовом искусстве люди, невзирая на их должности. Например, император Японии лично занимается созданием своего сада и ухаживает за ним. И нам лучше показать трогательный уход за посадками, чем демонстрировать всему миру «пыточную» для растений.