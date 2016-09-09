Часть Владивостока перекроют на целых два дня

В ближайшую субботу, 10 сентября, и в пятницу, 16 сентября, во Владивостоке состоятся церемонии открытия и закрытия 14 Международного кинофестиваля стран Азиатско-Тихоокеанского региона «Меридианы Тихого». В целях обеспечения безопасности дорожного движения в этот день будут ограничены движение и парковка транспортных средств на ряде участков автомобильных дорог:

- 10 сентября с 15 часов 00 минут до 21 часа 00 минут по улице Фастовская от пересечения с улицей Ужгородская до дома № 14 по улице Фастовская;

- 16 сентября с 15 часов 00 минут до 21 часа 00 минут по улице Фастовская от пересечения с улицей Ужгородская до дома № 14 по улице Фастовская;

Как сообщает Деловая газета "Золотой Рог". на данный период времени будет организован объезд по улицам Калинина, Черемуховая, Ужгородская, Очаковская, Харьковская.

Газета «Золотой Рог», Владивосток