Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
В Ботаническом саду во Владивостоке вновь разразился скандал
Руководство Ботанического сада ДВО РАН направило заявление о возбуждении дела в отношении несогласованной с природоохранными органами реконструкции подпорной стены, расположенной на территории сада. Аналогичные обращения направлены в прокуратуру Приморского края и Федеральную службу по надзору в сфере природоохранной деятельности «Росприроднадзора».
Возведенная в 2010 году на части территории владивостокского ботсада к саммиту АТЭС подпорная стена начала разрушаться. Ее реконструкция, по представлению директора БСИ ДВО РАН Павла КРЕСТОВА, ведется с нарушением земельного и природоохранного законодательства. Управление содержания жилищного фонда и городских территорий администрации города Владивостока, силами которого начаты работы, не провело положенных при подобных работах обязательных экспертиз и проектирования. Следствием таких действий может стать разрушение реликтовой экосистемы ботанического сада.
- В Ботанический сад-институт ДВО РАН вернулись времена 2010 года, когда строители вторглись на территорию ботсада без должных разрешительных документов, нанеся экосистеме серьезный ущерб, - считает Павел Крестов. - Сотрудники ботсада в последующие годы с помощью неравнодушных жителей города Владивостока сделали все возможное для скорейшего ее восстановления. Теперь она переживает вторую смерть.
Надежда ВОРОНЦОВА. ZRPRESS.RU, Владивосток.
Новости тематики
- Мусорный полигон на Горностае неприятно напомнил о себе
- Тысячи кедров высадили на "Земле леопарда"
- Горожане вычистили Владивосток
- Экс-мэр Владивостока предложил свой способ решения проблемы мусоросжигательного завода
- Владивосток присоединится к международной экологической акции "Час Земли"
- Виталий Веркеенко: "Владивосток загаживают сами горожане"
- Мэр Владивостока: "Я закрою мусоросжигательный завод"
- Обитатели Ботанического сада приготовили горожанам сюрприз
- Растения на территории Приморского океанариума страдают от автотранспорта
- Во Владивостоке тоже рекультивируют полигон бытовых отходов
Новости раздела
- Мусорный полигон на Горностае неприятно напомнил о себе
- Владивостокцев с праздником поздравили из-за стен московского сизо
- Лучший город земли по-семейному отпраздновал свой день рождения
- Молодежь Владивостока поздравили с праздником из-за стен московского сизо
- Виталий Веркеенко поздравил горожан с днем рождения Владивостока
- Во Владивостоке покажут всемирно известное шоу "Танцующие экскаваторы"
- "Паллада" станет символом праздника выпускников во Владивостоке
- Владивостокцев приглашают на торжественное закрытие фестиваля "Сима-2018"
- Во Владивостоке создают технологии для общения с дельфинами, белухами и ластоногими
- Во Владивостоке пройдет главный праздник молодежи города - "День М"
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Курс доллара посыпался по всем фронтам
- Холодное лето 2018-го: на свободу выйдут 100 000 заключенных
- 1000 рублей к пенсии в 2019 году прибавят далеко не всем
- Приморцы могут потерять деньги еще в одном банке
- Во Владивостоке 12-этажная высотка может сползти в котлован
- Приморцам, многие из которых уезжают из региона из-за нищенских зарплат и высоких цен, повысят тарифы на ЖКХ
- Если бы удалось решить эту проблему, то повышения пенсионного возраста не потребовалось
- На крупнейшем предприятии Приморья похитили 7,5 миллиардов рублей
- Во Владивостоке откроют государственный рыбный магазин
- ТОСЭР "Комсомольск" входит в тройку лидеров по эффективности площадок в ДФО
а фсе , деньги кончились , теперь за свои счет ремонт )