В Ботаническом саду во Владивостоке вновь разразился скандал

Руководство Ботанического сада ДВО РАН направило заявление о возбуждении дела в отношении несогласованной с природоохранными органами реконструкции подпорной стены, расположенной на территории сада. Аналогичные обращения направлены в прокуратуру Приморского края и Федеральную службу по надзору в сфере природоохранной деятельности «Росприроднадзора».

Возведенная в 2010 году на части территории владивостокского ботсада к саммиту АТЭС подпорная стена начала разрушаться. Ее реконструкция, по представлению директора БСИ ДВО РАН Павла КРЕСТОВА, ведется с нарушением земельного и природоохранного законодательства. Управление содержания жилищного фонда и городских территорий администрации города Владивостока, силами которого начаты работы, не провело положенных при подобных работах обязательных экспертиз и проектирования. Следствием таких действий может стать разрушение реликтовой экосистемы ботанического сада.

- В Ботанический сад-институт ДВО РАН вернулись времена 2010 года, когда строители вторглись на территорию ботсада без должных разрешительных документов, нанеся экосистеме серьезный ущерб, - считает Павел Крестов. - Сотрудники ботсада в последующие годы с помощью неравнодушных жителей города Владивостока сделали все возможное для скорейшего ее восстановления. Теперь она переживает вторую смерть.

Надежда ВОРОНЦОВА. ZRPRESS.RU, Владивосток.