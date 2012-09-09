Во Владивостоке шоу состоится при любой погоде

ВЛАДИВОСТОК, 8 сентября, ZRPRESS. Как рассказали «ЗР» в диспетчерской службе ГУ МЧС по ПК, на 22.30 никакой информации об отмене назначенного на 23.00 8 сентября лазерно-пиротехнического шоу не поступало. Так что салют уже можно смотреть!



Кстати, справочные службы об отмене также не были уведомлены.

Поэтому ливень, который мог испугать жителей города и гостей саммита АТЭС во Владивостоке, видимо, все еще ждет грандиозное представление, пусть и немного подмоченное нашей приморской «фишкой» - дождем, который почти всегда льет на праздники.

Сразу всем спасибо за АДЕКВАТНЫЕ комментарии.

Отвечая не комментарии:



От себя лично: Да и бог с ними, политическим амбициями - стало понятно, что нас заметили, даже с точки зрения: "ну и что" (сама по себе точка зрения глуповата). В какой-нибудь Сызрани ведь нам завидуют - помните, горожане, об этом. Нас заметили на мировом уровне, как бы наш город долгие годы не скрывался под грифом "закрытый"...



Мария Кузовлева, "Золотой Рог".

