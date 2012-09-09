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Во Владивостоке шоу состоится при любой погоде
ВЛАДИВОСТОК, 8 сентября, ZRPRESS. Как рассказали «ЗР» в диспетчерской службе ГУ МЧС по ПК, на 22.30 никакой информации об отмене назначенного на 23.00 8 сентября лазерно-пиротехнического шоу не поступало. Так что салют уже можно смотреть!
Кстати, справочные службы об отмене также не были уведомлены.
Поэтому ливень, который мог испугать жителей города и гостей саммита АТЭС во Владивостоке, видимо, все еще ждет грандиозное представление, пусть и немного подмоченное нашей приморской «фишкой» - дождем, который почти всегда льет на праздники.
Сразу всем спасибо за АДЕКВАТНЫЕ комментарии.
Отвечая не комментарии:
От себя лично: Да и бог с ними, политическим амбициями - стало понятно, что нас заметили, даже с точки зрения: "ну и что" (сама по себе точка зрения глуповата). В какой-нибудь Сызрани ведь нам завидуют - помните, горожане, об этом. Нас заметили на мировом уровне, как бы наш город долгие годы не скрывался под грифом "закрытый"...
Мария Кузовлева, "Золотой Рог".
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