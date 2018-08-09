На кинофестиваль "Меридианы Тихого" приедет американская кинозвезда

Американская актриса и модель Кармен Электра станет звездной гостьей XVI Международного кинофестиваля стран АТР «Меридианы Тихого» – 2018. Об этом сообщили на первом оргкомитете фестиваля под руководством главы Приморья Андрея Тарасенко.

По словам организаторов, в этом году на кинофестиваль приедут 180 гостей из 50 стран мира. Торжественное открытие состоится 21 сентября на Приморской сцене Мариинского театра.

«Одной из звездных гостей кинофестиваля станет знаменитая американская актриса и модель Кармен Электра», – рассказал гендиректор «Меридианов Тихого» Ефим Звеняцкий.

Он также добавил, что в рамках фестиваля запланированы традиционные кинотуры по Приморью. Популярные российские актеры с 16 по 28 сентября посетят 30 городов края.

Отметим, ежегодно в рамках кинотуров в Приморье проходят до 50 выездных кинопоказов и концертов – в городских домах культуры и сельских клубах, школах и военных училищах. Ознакомиться с подробным расписанием творческих встреч можно будет на официальном сайте «Меридианов Тихого».

Напомним, XVI Международный кинофестиваль стран АТР «Меридианы Тихого» пройдет с 21 по 27 сентября. Президентом фестиваля станет режиссер и продюсер Александр Роднянский, в состав основного жюри войдут российский режиссер Алексей Герман-младший и известный филиппинский продюсер Бьянка Бальбуэна.

Посмотреть фильмы можно будет в кинотеатре «Океан», в залах «Босфор» и «Уссури» кинотеатра «Уссури». Открытый кинотеатр на Спортивной набережной познакомит зрителя с подборкой ярких внеконкурсных короткометражек. А в галерее «Арка» пройдет эксклюзивная фотовыставка, детали которой пока держатся в секрете.

Также «Меридианы» этого года представят уникальную образовательную программу: киносообщество ждет тренинг по питчингу и мастер-класс по монтажу от практикующих преподавателей Нью-Йоркской киноакадемии. Кроме того, ее независимый эксперт выберет лучший короткометражный фильм. Призом станет семидневная стажировка в одном из филиалов киноакадемии.

Фильмом открытия XVI «Меридианов» станет российская мелодрама режиссера Дмитрия Месхиева «Два билета домой». Закрывать кинофестиваль будет драма Ольги Зуевой «На районе» с Данилой Козловским в главной роли. Показ станет азиатской премьерой.

Отметим, организатором Международного кинофестиваля стран АТР «Меридианы Тихого» выступает Приморский академический краевой драматический театр имени Максима Горького при поддержке Администрации Приморского края и содействии Министерства культуры Российской Федерации.

Газета "Золотой Рог", Владивосток