Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
На кинофестиваль "Меридианы Тихого" приедет американская кинозвезда
Американская актриса и модель Кармен Электра станет звездной гостьей XVI Международного кинофестиваля стран АТР «Меридианы Тихого» – 2018. Об этом сообщили на первом оргкомитете фестиваля под руководством главы Приморья Андрея Тарасенко.
По словам организаторов, в этом году на кинофестиваль приедут 180 гостей из 50 стран мира. Торжественное открытие состоится 21 сентября на Приморской сцене Мариинского театра.
«Одной из звездных гостей кинофестиваля станет знаменитая американская актриса и модель Кармен Электра», – рассказал гендиректор «Меридианов Тихого» Ефим Звеняцкий.
Он также добавил, что в рамках фестиваля запланированы традиционные кинотуры по Приморью. Популярные российские актеры с 16 по 28 сентября посетят 30 городов края.
Отметим, ежегодно в рамках кинотуров в Приморье проходят до 50 выездных кинопоказов и концертов – в городских домах культуры и сельских клубах, школах и военных училищах. Ознакомиться с подробным расписанием творческих встреч можно будет на официальном сайте «Меридианов Тихого».
Напомним, XVI Международный кинофестиваль стран АТР «Меридианы Тихого» пройдет с 21 по 27 сентября. Президентом фестиваля станет режиссер и продюсер Александр Роднянский, в состав основного жюри войдут российский режиссер Алексей Герман-младший и известный филиппинский продюсер Бьянка Бальбуэна.
Посмотреть фильмы можно будет в кинотеатре «Океан», в залах «Босфор» и «Уссури» кинотеатра «Уссури». Открытый кинотеатр на Спортивной набережной познакомит зрителя с подборкой ярких внеконкурсных короткометражек. А в галерее «Арка» пройдет эксклюзивная фотовыставка, детали которой пока держатся в секрете.
Также «Меридианы» этого года представят уникальную образовательную программу: киносообщество ждет тренинг по питчингу и мастер-класс по монтажу от практикующих преподавателей Нью-Йоркской киноакадемии. Кроме того, ее независимый эксперт выберет лучший короткометражный фильм. Призом станет семидневная стажировка в одном из филиалов киноакадемии.
Фильмом открытия XVI «Меридианов» станет российская мелодрама режиссера Дмитрия Месхиева «Два билета домой». Закрывать кинофестиваль будет драма Ольги Зуевой «На районе» с Данилой Козловским в главной роли. Показ станет азиатской премьерой.
Отметим, организатором Международного кинофестиваля стран АТР «Меридианы Тихого» выступает Приморский академический краевой драматический театр имени Максима Горького при поддержке Администрации Приморского края и содействии Министерства культуры Российской Федерации.
Новости тематики
- На кинофестиваль "Меридианы Тихого" приедет американская кинозвезда
- Как получить президентский грант - расскажут во Владивостоке
- Во Владивостоке восстановят популярный у горожан сквер
- Во Владивостоке дачные участки попадут под проверку
- Во Владивостоке снова закроют мосты
- На Рудневском мосту начались восстановительные работы
- Самое редкое копытное "Земли леопарда" "поймано" фотоловушкой
- Экс-мэр Владивостока поздравил десантуру с праздником
- Игорь Пушкарёв сообщил, что он будет делать после выхода на свободу
- На верфи во Владивостоке построили новый сторожевой корабль
Новости раздела
- На кинофестиваль "Меридианы Тихого" приедет американская кинозвезда
- Как получить президентский грант - расскажут во Владивостоке
- Во Владивостоке восстановят популярный у горожан сквер
- Во Владивостоке дачные участки попадут под проверку
- Во Владивостоке все есть, как и в Греции
- Во Владивостоке снова закроют мосты
- Владивостокцы померяются территориями
- Собственники зданий во Владивостоке обязаны закрашивать граффити
- "Большой Владивосток" становится еще больше
- Торговых точек в Спортгавани поубавится
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Экзамен на получение водительских прав станет намного сложнее
- Во Владивостоке приступили к подготовке скандального строительства 24-этажного дома
- Во Владивостоке снова закроют мосты
- "Капитан Хлебников" попал в осаду
- На острове Русском можно будет объесться морепродуктов
- Во Владивостоке побывал гигантский контейнеровоз
- В Хабаровске на "Празднике урожая" испекут трехметровый осетинский пирог
- Бурейская и Зейская ГЭС продолжают сдерживать паводок на Дальнем Востоке
- Названа сама необычная идея по освоению "дальневосточного гектара"
- "Это настоящая золотая жила"