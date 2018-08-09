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Как получить президентский грант - расскажут во Владивостоке
Принять участие в обучающем семинаре приглашаются все желающие представители некоммерческих организаций и объединений. Семинар будет проходить с 10:30 до 18 часов в актовом зале администрации города (Океанский проспект, 20, каб. 200).
«Некоммерческим организациям, реализующим социально значимые проекты, расскажут о том, как стать соискателем президентских грантов и получить финансовую поддержку на реализацию своих планов, а также объяснят, как правильно подготовить отчётные документы»,- рассказали в управлении по реализации проектов и поддержке гражданских инициатив администрации Владивостока.
Семинар проводится фондом-оператором президентских грантов по развитию гражданского общества (г. Москва) по инициативе департамента внутренней политики Приморского края и при поддержке администрации Владивостока.
Более подробную информацию о президентских грантах можно узнать на сайте - президентскиегранты.рф.
Регистрация на мероприятие доступна до 18 часов 14 августа по ссылке.
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