Как получить президентский грант - расскажут во Владивостоке

Принять участие в обучающем семинаре приглашаются все желающие представители некоммерческих организаций и объединений. Семинар будет проходить с 10:30 до 18 часов в актовом зале администрации города (Океанский проспект, 20, каб. 200).

«Некоммерческим организациям, реализующим социально значимые проекты, расскажут о том, как стать соискателем президентских грантов и получить финансовую поддержку на реализацию своих планов, а также объяснят, как правильно подготовить отчётные документы»,- рассказали в управлении по реализации проектов и поддержке гражданских инициатив администрации Владивостока.

Семинар проводится фондом-оператором президентских грантов по развитию гражданского общества (г. Москва) по инициативе департамента внутренней политики Приморского края и при поддержке администрации Владивостока.

Более подробную информацию о президентских грантах можно узнать на сайте - президентскиегранты.рф.

Регистрация на мероприятие доступна до 18 часов 14 августа по ссылке.

Газета "Золотой Рог", Владивосток