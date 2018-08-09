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Во Владивостоке восстановят популярный у горожан сквер

09 Августа 2018, 13:37 | Владивосток

Сквер имени Анны Щетининой во Владивостоке в районе улицы Крыгина, 80, начнут восстанавливать уже в этом году. На первом этапе будет проведено укрепление откоса, на втором - восстановление благоустройства видовой площадки. Об этом стало известно в ходе рабочей поездки главы Владивостока Виталия Веркеенко на полуостров Шкота накануне, 8 августа.

Проведены инженерно-геологические изыскания, на их основе разработан проект укрепления откоса сквера, проводятся проверки сметных расчётов, доложил заместитель главы городаЛеонид Вильчинский.

«Десятиметровый откос будет укреплён габионными конструкциями. Это контейнеры из металлической сетки двойного кручения с шестигранными ячейками, изготовленные из проволоки с антикоррозийным покрытием и наполненные каменными материалами», - отметилЛеонид Вильчинский.

Работы по возведению укрепляющих конструкций планируется завершить в декабре текущего года. Отрицательные температуры воздуха при проведении таких видов работ не помеха. Вторым этапом работ станет благоустройство видовой площадки.

«При благоустройстве сквера необходимо предусмотреть проведение таких капитальных работ как укрепление крутого откоса, который начал разрушаться вместе с видовой площадкой, любимой многими горожанами и посещаемой туристами. Начать восстановление необходимо уже в этом году», - отметил глава Владивостока Виталий Веркеенко.

Напомним, сквер имени Анны Щетининой – одна из общественных территорий, которая была отобрана жителями города на рейтинговом голосовании 18 марта для благоустройства в первоочередном порядке в рамках федерального проекта «Формирование современной городской среды».

 

Фото - Примамедиа

Газета "Золотой Рог", Владивосток

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Теги: сквер  владивосток 



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