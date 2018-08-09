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Во Владивостоке дачные участки попадут под проверку
Уже с 15 августа во Владивостоке начнётся смотр дачных участков и садоводческих обществ, которые подали заявки на участие в общегородском конкурсе на звание лучшего садовода и огородника, лучший участок и СНТ.
Конкурсная комиссия выберет самых достойных и заслуженных. Имена победителей и призёров будут названы в номинациях - лучшее садоводческое некоммерческое товарищество, садовый участок, цветовод, овощевод и плодовод.
Напомним, что победителей и призёров городского конкурса, который ежегодно пользуется большой популярностью среди дачников краевого центра, ждут ценные подарки от администрации года - сертификаты номиналом 30, 20 и 10 тысяч рублей на приобретение садовой техники и инвентаря
В этом году на конкурс была подана 51 заявка. В числе конкурсантов - садоводы и огородника Владивостока, а также 17 СНТ, среди которых «Голубая Нива», «Дубки», «Мотор», «Корабелы», «Черёмушки-1», «Рыбники» и другие.
Имена победителей и призёров станут известны в начале сентября. Вручение наград состоится на ежегодном городском празднике - Дне садовода и огородника.
Газета "Золотой Рог", Владивосток
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