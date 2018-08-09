www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 63.6 р. 100 JPY: 57.32 р.
EUR: 73.82 р. 10 CNY: 93.08 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Общество
Туризм
Распечатать

Во Владивостоке все есть, как и в Греции

09 Августа 2018, 08:56 | Владивосток

Столица Приморья и греческий город Салоники могут заключить побратимские отношения

Владивосток и греческий город Салоники могут заключить побратимские отношения. Казалось бы, что у нас общего? Оказывается много. Стоит только взглянуть на карту. Бухты, проливы носят греческие названия и даже буквы, которыми они написаны, тоже ведут родословную из Греции.

В первую очередь, говоря о Салониках, мы вспоминаем двух братьев Кирилла и Мефодия, чей труд – Азбука, способствовали объединению славянских народов. Памятник им венчает во Владивостоке видовую площадку на сопке Орлиное гнездо.

Архитектор, Принимавший участие в разработке проекта памятника, Валерий Моор, рассказал, что сейчас звоннице не хватает резных вставок с Азбукой.

Как ни странно, Азбука не просто свод буквенных обозначений звуков славянских языков. Это еще и текст, содержащий послание к потомкам, назидание ученикам.

Между тем, создатели комплекса являются горячими приверженцами установления побратимских отношений с Салониками.

Так профессор, бывший ректор ДВГТУ, Геннадий Турмов поделился с нами идей, что только побратимские связи могут помочь людям понять друг друга.

- Народная дипломатия – это лучший инструмент для того, чтобы понять людей разных национальностей. Отец моей жены воевал в Салониках в 1914 году. Франция обратилась к Российской империи с просьбой отправить войска на Западный фронт.  Отправка войск велась от части через Владивосток, частично через порты Китая. Я отразил события тех лет в своем романе «По дуге большого круга».

- В библиотеке ваш роман есть?

- Да есть.

- Что нам дают побратимские отношения?

Если говорить с точки зрения обывателя, это расширяет кругозор культурные взаимоотношения. Побратимские отношения – это доверие, стремление к тому чтобы больше узнать. Автор парка городов-побратимов Владивостока и Сан-Диего Джеймс Хаббелл напрямую говорил: «Политики есть политики, а народ есть народ». Мы хотим дружить.

- Как сейчас вы оцениваете состояние видовой площадки, где установлен памятник Кириллу и Мефодию?

- К сожалению, сейчас памятник находится в запущенном состоянии. Идут споры, кому его в порядок приводить. Городу он не принадлежит. Кстати, в печальном состоянии не только этот памятник. Не хочу ворчать, но к сожалению, мы не видим, что происходит у нас перед глазами. Или Николаевская триумфальная арка…Красивый объект, молодожены и туристы обязательно посещают ее, там получаются красивые фотографии, но обратите внимание, рядом с аркой яма.

- Действительно, перед гостями города стыдно…

Сейчас тему установления побратимских отношений Владивостока и Салоников очень активно обсуждают представители научного мира. Каждый находит свои аргументы и примеры. Но все соглашаются с тем, что нашим городам необходимо подружиться.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

Автор:
Теги: азбука  кирилл  отдых  связи  мефодий  туризм  греция  города-побратимы 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru