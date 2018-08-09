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Во Владивостоке все есть, как и в Греции
Столица Приморья и греческий город Салоники могут заключить побратимские отношения
Владивосток и греческий город Салоники могут заключить побратимские отношения. Казалось бы, что у нас общего? Оказывается много. Стоит только взглянуть на карту. Бухты, проливы носят греческие названия и даже буквы, которыми они написаны, тоже ведут родословную из Греции.
В первую очередь, говоря о Салониках, мы вспоминаем двух братьев Кирилла и Мефодия, чей труд – Азбука, способствовали объединению славянских народов. Памятник им венчает во Владивостоке видовую площадку на сопке Орлиное гнездо.
Архитектор, Принимавший участие в разработке проекта памятника, Валерий Моор, рассказал, что сейчас звоннице не хватает резных вставок с Азбукой.
Как ни странно, Азбука не просто свод буквенных обозначений звуков славянских языков. Это еще и текст, содержащий послание к потомкам, назидание ученикам.
Между тем, создатели комплекса являются горячими приверженцами установления побратимских отношений с Салониками.
Так профессор, бывший ректор ДВГТУ, Геннадий Турмов поделился с нами идей, что только побратимские связи могут помочь людям понять друг друга.
- Народная дипломатия – это лучший инструмент для того, чтобы понять людей разных национальностей. Отец моей жены воевал в Салониках в 1914 году. Франция обратилась к Российской империи с просьбой отправить войска на Западный фронт. Отправка войск велась от части через Владивосток, частично через порты Китая. Я отразил события тех лет в своем романе «По дуге большого круга».
- В библиотеке ваш роман есть?
- Да есть.
- Что нам дают побратимские отношения?
Если говорить с точки зрения обывателя, это расширяет кругозор культурные взаимоотношения. Побратимские отношения – это доверие, стремление к тому чтобы больше узнать. Автор парка городов-побратимов Владивостока и Сан-Диего Джеймс Хаббелл напрямую говорил: «Политики есть политики, а народ есть народ». Мы хотим дружить.
- Как сейчас вы оцениваете состояние видовой площадки, где установлен памятник Кириллу и Мефодию?
- К сожалению, сейчас памятник находится в запущенном состоянии. Идут споры, кому его в порядок приводить. Городу он не принадлежит. Кстати, в печальном состоянии не только этот памятник. Не хочу ворчать, но к сожалению, мы не видим, что происходит у нас перед глазами. Или Николаевская триумфальная арка…Красивый объект, молодожены и туристы обязательно посещают ее, там получаются красивые фотографии, но обратите внимание, рядом с аркой яма.
- Действительно, перед гостями города стыдно…
Сейчас тему установления побратимских отношений Владивостока и Салоников очень активно обсуждают представители научного мира. Каждый находит свои аргументы и примеры. Но все соглашаются с тем, что нашим городам необходимо подружиться.
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