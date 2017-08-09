www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 59.99 р. 100 JPY: 54.26 р.
EUR: 70.84 р. 10 CNY: 89.49 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Общество
Экология ПЛЮС
Распечатать

Чистить бухту Золотой Рог начнут в следующем году

09 Августа 2017, 09:13 | Владивосток

К реализации программы по оздоровлению экологической ситуации в бухте Золотой Рог планируется приступить в 2018 году. Как рассказали в департаменте природных ресурсов и охраны окружающей среды Приморского края, сейчас учёные ДВФУ ведут систематизацию результатов исследований бухты Золотой Рог и разрабатывают программу ликвидации накопленного экологического ущерба, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

«Для выявления источников негативного воздействия на бухту Золотой Рог произведено обследование гидротехнических сооружений и других объектов, расположенных в прибрежной зоне бухты. В рамках исследований выполнено геофизическое обследование дна для выявления затонувших плавсредств, свалок строительного мусора, линз нефтепродуктов, промышленных отходов», - уточнили в ведомстве.

Учёные рассказали, что для выявления затопленных судов и их обломков, подводных кабельных линий, расположенных на поверхности и в придонном слое осадков бухты проводилась гидромагнитная съемка.

«Всего в акватории бухты Золотой Рог выявлено семь так называемых локальных магнитных аномалий, источниками которых могут быть затонувшие суда и другие крупные объекты», - прокомментировали специалисты.

Для уточнения информации о рельефе дна бухты была выполнена площадная съемка многолучевым эхолотом с получением гидролокационного изображения морского дна.

«По результатам съемки подготовлена цифровая модель рельефа дна, построены планшет глубин и гидролокационное изображение морского дна, также было обнаружено восемь подводных объектов, требующих дальнейшего водолазного обследования», - отметили учёные.

На основании проведенных комплексных обследований морской акватории составлена карта мест размещения затонувших судов, выявленных объектов накопленного экологического ущерба и других источников негативного воздействия на биосистему бухты.

Специалисты подчеркнули, на основании проведенной работы к декабрю этого года учёные сформируют программу необходимых мер для экологического оздоровления бухты Золотой Рог.

«Все эти исследования необходимы для определения не только мер, но и размера финансирования данных мероприятий. К реализации программы планируется приступить в 2018 году», - отметили в департаменте.

Напомним, для разработки программы по экологической очистке бухты Золотой Рог из федерального бюджета направлено более 60 миллионов рублей. Работа проводится в два этапа Дальневосточным федеральным университетом с привлечением ученых ДВО РАН и должна быть завершена до конца 2017 года.

Мнение экспертов по даной теме читайте в материале "Слишком толстые "Принцессы".

Евгений СИДОРОВ, Газета "Золотой Рог", Владивосток.

Автор:
Теги: ученый  дво ран  бухта  очистные  судно  кабель  экология  рельеф  владивосток  гидротехнические сооружения 






Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru