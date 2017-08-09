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Чистить бухту Золотой Рог начнут в следующем году
К реализации программы по оздоровлению экологической ситуации в бухте Золотой Рог планируется приступить в 2018 году. Как рассказали в департаменте природных ресурсов и охраны окружающей среды Приморского края, сейчас учёные ДВФУ ведут систематизацию результатов исследований бухты Золотой Рог и разрабатывают программу ликвидации накопленного экологического ущерба, сообщает деловая газета «Золотой Рог».
«Для выявления источников негативного воздействия на бухту Золотой Рог произведено обследование гидротехнических сооружений и других объектов, расположенных в прибрежной зоне бухты. В рамках исследований выполнено геофизическое обследование дна для выявления затонувших плавсредств, свалок строительного мусора, линз нефтепродуктов, промышленных отходов», - уточнили в ведомстве.
Учёные рассказали, что для выявления затопленных судов и их обломков, подводных кабельных линий, расположенных на поверхности и в придонном слое осадков бухты проводилась гидромагнитная съемка.
«Всего в акватории бухты Золотой Рог выявлено семь так называемых локальных магнитных аномалий, источниками которых могут быть затонувшие суда и другие крупные объекты», - прокомментировали специалисты.
Для уточнения информации о рельефе дна бухты была выполнена площадная съемка многолучевым эхолотом с получением гидролокационного изображения морского дна.
«По результатам съемки подготовлена цифровая модель рельефа дна, построены планшет глубин и гидролокационное изображение морского дна, также было обнаружено восемь подводных объектов, требующих дальнейшего водолазного обследования», - отметили учёные.
На основании проведенных комплексных обследований морской акватории составлена карта мест размещения затонувших судов, выявленных объектов накопленного экологического ущерба и других источников негативного воздействия на биосистему бухты.
Специалисты подчеркнули, на основании проведенной работы к декабрю этого года учёные сформируют программу необходимых мер для экологического оздоровления бухты Золотой Рог.
«Все эти исследования необходимы для определения не только мер, но и размера финансирования данных мероприятий. К реализации программы планируется приступить в 2018 году», - отметили в департаменте.
Напомним, для разработки программы по экологической очистке бухты Золотой Рог из федерального бюджета направлено более 60 миллионов рублей. Работа проводится в два этапа Дальневосточным федеральным университетом с привлечением ученых ДВО РАН и должна быть завершена до конца 2017 года.
Мнение экспертов по даной теме читайте в материале "Слишком толстые "Принцессы".
Евгений СИДОРОВ, Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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