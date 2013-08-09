Поздравление Юрия Арсентьева с Днем строителя

Уважаемые работники и ветераны строительного комплекса Владивостока и Приморского края!

Примите самые теплые поздравления с Днем строителя и слова признательности за ваш великий труд и верность профессии!

День строителя – особый праздник. Ведь само понятие «строить» означает «созидать», и именно вы создаете новый облик городов, воплощаете в жизнь самые смелые архитектурные замыслы; ваша работа всегда была одним из главных двигателей развития экономики. И потому не случайно профессия строителя и по сей день считается одной из самых важных и востребованных в мире.

Развиваются города, появляются новые районы, используются новые современные материалы и технологии, позволяющие строить удобные, комфортабельные объекты в более короткие сроки. Сегодня всем работникам строительной сферы важно комплексно подходить к решению сложных задач, отвечать на вызовы времени.

Благодаря вашему труду облик городов Приморья за последнее время существенно обновился. В краевом центре в прошлом году благодаря федеральному финансированию для проведения саммита АТЭС были построены новые дорожные развязки, кампус Дальневосточного федерального университета, очень нужные городу мосты, а вскоре будут открыты Театр оперы и балета, Концертно-спортивный комплекс. Очень важно, чтобы новые федеральные объекты стали настоящим локомотивом для развития всего города в целом, для появления новых микрорайонов, активизации строительства доступного жилья, социальной инфраструктуры, например, детских садов, центров дополнительного образования, многоярусных автопарковок, внутригородской дорожной сети – словом, всего того, что так необходимо Владивостоку вот уже много лет.

В этот праздничный день выражаю огромную благодарность и признательность всем, кто создает новый облик Владивостока и Приморья. Желаю всем, кто связан с этой отраслью – строителям, изыскателям, проектировщикам, архитекторам, работникам промышленности строительных материалов – с честью выполнять планы и задачи, стоящие перед строительным комплексом. Желаю вам профессиональных успехов и побед, крепкого здоровья, счастья и благополучия в семьях. Спасибо вам за ваш труд! С праздником!

С уважением,

Юрий Арсентьев

Капитан дальнего плавания,

Первый капитан учебного парусного судна "Паллада" (1989 – 1994 гг.)

Прим. редакции: Юрий Арсентьев, став первым капитаном парусника "Паллада", фактически сам вместе с командой достраивал его на верфях в Польше и сдавал в эксплуатацию.

ZRPRESS.RU, Владивосток.