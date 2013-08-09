От горячего водоснабжения будет отключен почти весь Владивосток

Единая дежурная диспетчерская служба (ЕДДС) администрации Владивостока сообщает о продолжении подготовки к новому отопительному сезону. В городе проводятся плановые гидравлические испытания на теплотрассах «Приморских тепловых сетей» ОАО «ДГК» и ЭТС МУПВ ВПЭС. В рамках этих работ с 12 по 19 августа 2013 г. будут отключены от горячего водоснабжения потребители по следующим адресам:

Советский район - от фабрики «Заря» до улицы Бородинской.

Первореченский район - улицы Бородинская, Иртышская, Карбышева, Ульяновская, Гамарника, Героев Варяга, Постышева, Шошина, Волгоградская, Днепропетровская, Тухачевского, Вострецова, Корнилова, Печорская, Южно-Уральская, Днепровская, Днепровский переулок, Камская, Камский переулок, Фирсова, Колесника, проспект 100-летия Владивостока, Волховская, Овчинникова, Завойко, Корнилова, Нахимова, Бородинская.

Фрунзенский район - полностью.

Ленинский район – улицы Семёновская, 29, 31, 30, 30-а, 32, 34, 36;

Светланская, 29, 31, 35, 37, 37-а,39-а,39-б, 38, 38/40, 44, 44-а, 46, 48;

Уборевича, 3, 5, 7, 7-а, 9, 9-а, 6, 8;

Октябрьская, Уткинская, Комарова;

Нерчинская, 2, 4, 6, 8, 10, 3, 21, 23, 25, 27;

Фокина, 24, 26, 26-а, 26-б, 29;

Береговая, 3, 6, 8;

Корабельная Набережная, 7, 7-в;

Океанский проспект, 8, 10-а, 10-б, 10/12;

Партизанский проспект, 2, 6, 8, 10, 12, 12-а, 14, 16/18, 17;

Краснознамённый переулок, 9/11.

Первомайский район – все потребители, кроме улиц:

Борисенко, 17, 17-а, 19, 19-а, 21, 23, 25, 27;

Фадеева, 2, 4, 4-а, 6, 6-а, 6-б ,6-в ,6-г, 6-д, 8, 8-а, 8-б, 8-д, 10, 10-а, 10-б, 12, 12-а, 12-б, 12-в, 14, 14-а, 14-б, 14-г, 16, 16-а, 16-в, 18-а;

Нарвская, 6;

Никифорова, 37, 53, 55 (1 контур), 57 (1 контур);

Сафонова, 2, 18, 20, 20-а (мастерские), 24, 26, 30, 32, 34, 36 (КШИ №2), 33/1, 33/2, 37, 39;

Гризодубовой, 50 (с/ш №21), 51, 53, 61, 63, 65, 67, 69, 71;

Часовитина, 1, 3, 5, 7, 7-а, 9, 9-а (филиал поликлиники №6), 11, 13, 15, 15-а (ВНС), 17, 21, 23, 25, 27;

Героев Хасана, 4, 6, 10, 12;

Гризодубовой, 31, 33, 35, 37, 37-а (ГО), 39, 41, 43, 45, 47, 49;

Марины Расковой, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 92-а (общежитие);

Связи, 3 (ЖСК-117), 5 (ЖСК-111).

ZRPRESS.RU, Владивосток.