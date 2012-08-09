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Саммит АТЭС - 2012
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Волонтеры саммита АТЭС-2012 пройдут тестирование TOEIC

09 Августа 2012, 21:00 | Владивосток

ВЛАДИВОСТОК, 9 августа, ZRPRESS. Компания Oxford English Academy в сотрудничестве с управлением по делам молодежи Приморского края и компанией ETS Global BV проводят добровольное тестирование волонтеров для саммита АТЭС-2012 на знание английского языка TOEIC Listening and Reading (L&R).

Напомним, TOEIC (Test of English for International Communication) – самый распространенный тест английского языка в мире в сфере бизнеса и государственной службы. Сертификат TOEIC принимают в 120 странах как официальное подтверждение знания делового английского языка. TOEIC надежно оценивает, насколько хорошо кандидаты могут использовать знания английского языка, чтобы понять и применить информацию, с которой они повседневно встречаются в жизни и на рабочем месте, сообщили "ЗР" в пресс-службе ДВФУ.

Тестирование является добровольным, а для волонтеров саммита АТЭС – еще и бесплатным. К участию в нем приглашаются все желающие (до ста человек) с высоким уровнем знания английского языка. При успешной сдаче участникам тестирования выдадут сертификат международного образца, который в дальнейшем можно будет использовать при трудоустройстве. По результатам тестирования добровольцев-общественников распределят на самые ответственные и престижные волонтерские позиции на саммите АТЭС.

По всем вопросам следует обращаться к специалисту управления по делам молодежи Приморского края Екатерине Ищук (с. т.: 8-902-489-05-39; электронная почта: katerinka_89@mail.ru) для согласования времени прохождения тестирования.

Тестирование проводится в компании Oxford English Academy (Владивосток, остановка транспорта «Чайка» – первая после железнодорожного вокзала, ул. Станюковича, д. 16).

Расписание групп по тестированию (9 и 10 августа):

первая группа – 09:00-11:15;

вторая группа – 12:00-14:15.

«Золотой Рог».

Автор: Пресс-служба ДВФУ
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