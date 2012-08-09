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Лучший детский инспектор Приморья живет в Спасске-Дальнем

09 Августа 2012, 18:01 | Владивосток

ПРИМОРЬЕ, 9 августа, ZRPRESS. Наталья Амосова, инспектор ПДН МОМВД России «Спасский» стала победителем краевого этапа конкурса профессионального мастерства среди сотрудников по делам несовершеннолетних ОМВД России по Приморскому краю «Лучший по профессии»

Подобные мероприятия ежегодно проводятся среди сотрудников органов внутренних дел в целях повышения результатов служебной деятельности, совершенствования их знаний, умений и навыков в обеспечении охраны общественного порядка, профилактике и пресечении правонарушений и преступлений.

Во Владивостоке состоялся краевой этап конкурса профессионального мастерства среди сотрудников по делам несовершеннолетних ОМВД России по Приморскому краю на звание «Лучший по профессии». В «профессиональных» состязаниях приняли участие 16 сотрудников из городов и районов Приморья.

Жюри конкурса отметило высокие показатели по огневой подготовке инспекторов из городов Дальнереченск, Арсеньев, Кавалеровского и Ханкайского районов Приморья.

Сильнейшими в физической подготовке оказались сотрудники ОМВД Владивостока, Находки, Черниговского и Спасского районов.

В знаниях по специальной подготовке отличились инспекторы Лесозаводского, Надеждинского и Октябрьского района.

В результате длительной и упорной борьбы первой на пьедестале почета оказалась инспектор ПДН МОМВД России «Спасский» старший лейтенант полиции Наталья Амосова.

Второе место по итогам конкурса «лучший по профессии» занял сотрудник ОМВД России по Ханкайскому району капитан полиции Евгений Маруфов.

На почетном третьем месте – старший лейтенант полиции Дмитрий Семигук, инспектор ПДН МОМВД России «Спасский», сообщает пресс-служба Управления МВД России по Приморскому краю.

«Золотой Рог».

Автор: По сообщениям пресс-служб
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