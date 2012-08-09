Студентам ДВФУ оплатят переезд в новый кампус на острове Русский

ВЛАДИВОСТОК, 9 августа, ZRPRESS. Для студентов вторых-пятых курсов ДВФУ предусмотрена оплата расходов на переезд в новый кампус на острове Русский. Те, кто будет переезжать в новые общежития, получат по 3 тысячи рублей.

По словам начальника отдела внеучебной работы со студентами Департамента молодежной политики ДВФУ Игоря Филиппова, деньги студенты могут потратить по своему усмотрению. Кроме того, для перевозки вещей из общежития в новый кампус ДВФУ будет предоставлен бесплатный транспорт. При желании студенты вторых-пятых курсов могут отказаться от переезда и жить в своем общежитии на материке.

Напомним, прием заявлений от абитуриентов на поселение в кампус ДВФУ начнется 15 августа. На официальном сайте вуза будет размещена специальная форма онлайн-заявки на поселение первокурсников. Причем в этом году все иногородние первокурсники получат места в новом кампусе университета.

Отметим, в стоимость проживания студентов в кампусе включены - безлимитное пользование всей спортивной инфраструктурой кампуса (фитнес-центры, тренажерные залы, бассейны, баскетбольные и волейбольные площадки, теннисные корты и т.д.), охрана, еженедельная смена постельного белья и пользование внутренним транспортом.

Кроме того, в новом «студенческом городе» будут организованы около полутора тысяч рабочих мест в сфере обслуживания и инфраструктуры. Приоритет при предоставлении работы будет у студентов, проживающих на острове.

«Золотой Рог».