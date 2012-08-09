Приемку придомовой дороги вместе с мэром Владивостока провели жители Сельской

Глава Владивостока Игорь ПУШКАРЕВ совместно с жителями принял работы по асфальтированию придомовых территорий и внутриквартальных проездов в районе домов №№ 6, 8, 10, 12 по улице Сельской.

Напомним, в мае 2012 года мэр встречался с жителями этого микрорайона, и одной из самых острых проблем люди назвали разбитые придомовые дороги. По заданию главы города, дорожные службы приступили к их ремонту. Предварительно бригады МУПВ «Дороги Владивостока» провели тщательную подготовку дорожного основания, установили бордюрный камень, прочистили систему ливневой канализации и вывели направления уклонов дороги для отвода воды во время дождя, а также уложили асфальтобетонное покрытие в два слоя.

В ходе ремонта глава Владивостока Игорь Пушкарёв посещал объект реконструкции с проверкой выполняемых работ и дал указание учесть пожелания местных жителей – дополнительно сделать пешеходные дорожки, которых раньше здесь никогда не было, и заасфальтировать подходы к подъездам.

Мэр, как и обещал, приехал на приёмку выполненных работ и вместе с жильцами оценил качество ремонта. Как и жители, глава города остался доволен проведённым ремонтом. Все работы выполнены качественно – с водоотведением, установкой новых бордюров, а также для удобства жителей сделано много дополнительных работ – пешеходные зоны и места для парковки транспортных средств.

Напомним, что ремонт дорожного полотна во Владивостоке ведётся во всех районах – причем как капитальный ремонт основных магистралей, так и ремонт проездов к многоквартирным домам. Среди ремонтируемых объектов есть улицы, на которых капитальный ремонт не проводился десятилетиями.

В этом строительном сезоне совершенно преобразились дороги на ул. Тухачевского, 24, 26, Волкова, 1а - Добровольского, 41, Карьерной, 20, 22, Борисенко, 31-17, проспекте 100-летия Владивостока, 125 - 143, Некрасовской 96, 98, Народном проспекте, 33 – 37 и других.

«Золотой Рог».