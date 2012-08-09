Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Владивостокцев приглашают на открытие мостов
ВЛАДИВОСТОК, 8 августа, ZRPRESS. Губернатор Приморского края Владимир Миклушевский и глава Владивостока Игорь Пушкарёв приглашают жителей и гостей города принять участие в торжественном открытии моста через бухту Золотой Рог, которое состоится в субботу, 11 августа в 11 часов. Церемония открытия и праздничные мероприятия пройдут со стороны въезда в туннель.
После торжественного открытия все желающие получат уникальную возможность прогуляться по мосту пешком и сфотографироваться на память. Для горожан мост через Золотой Рог будет открыт все выходные с 11 до 21 часа. Движение транспорта по мосту планируется запустить в понедельник, 13 августа, в 6 утра.
Также в субботу, 11 августа все желающие могут принять участие в открытии низководного моста на автомобильной дороге пос.Hовый - полуостров Де-Фриз - Седанка. Открытие состоится после церемонии торжественного введения в эксплуатацию моста через бухту Золотой Рог.
Во избежание затруднения движения автотранспорта просьба к жителям и гостям Владивостока, по возможности, прибывать к мосту через бухту Золотой Рог в субботу и воскресенье на общественном транспорте или пешком, сообщили «ЗР» в пресс-службе администрации Владивостока.
«Золотой Рог».
Новости тематики
- Возле автовокзала Владивостока запретили парковку автомобилей
- Во Владивостоке вновь ограничат движение транспорта
- Владивостоку отдали 28 участков под строительство этих важных объектов
- Во Владивостоке ограничат движение транспорта
- В центре Владивостока ограничат движение и парковку
- В центре Владивостока временно ограничат движение
- Ремонт ж/д переезда в Моргородке затруднит движение на сутки
- Виталий Веркеенко подвел итоги работы по ликвидации последствий снегопада во Владивостоке
- Перевозчики Владивостока нарушили правила на кругленькую сумму
- Горожане назвали грязный сугроб на центральной площади Владивостока в честь Навального
Новости раздела
- Во Владивостоке идут проверки жилья по фактам незаконных перепланировок
- Владивостокцы поддержали проект, который разработала еще команда Игоря Пушкарёва
- Владивосток и Пусан готовятся отметить 26-летие установления побратимских отношений
- Глава Владивостока вылетел в Сингапур за опытом
- На верфи во Владивостоке построили новый сторожевой корабль
- В центре Владивостока выросли семь сопок в масштабе 1:75
- В столице Приморья "Гонка героев", "Посмотри на Владивосток" и День рыбака состоятся при любой погоде
- Из учебного здания ДВФУ в центре Владивостока сделают ни рыбу, ни мясо
- Мусорный полигон на Горностае неприятно напомнил о себе
- Владивостокцев с праздником поздравили из-за стен московского сизо
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Московские врачи оказались неспособны помочь брату экс-мэра Владивостока
- В оплате услуг ЖКХ готовят революцию
- Приморские депутаты поддержали резкое повышение пенсионного возраста
- В России запретят эксплуатацию старых автомобилей
- Суд разъяснил, как решать споры, если вашу квартиру залили
- Во Владивостоке будут выпускать аккумуляторные батареи для электрокаров
- Китайцы затеяли в Приморье мегапроект
- Рубль упадет и очень сильно
- Остров Русский может попасть под международные санкции
- Первого резидента приморского ТОРа выставили оттуда по решению суда