Владивостокцев приглашают на открытие мостов

ВЛАДИВОСТОК, 8 августа, ZRPRESS. Губернатор Приморского края Владимир Миклушевский и глава Владивостока Игорь Пушкарёв приглашают жителей и гостей города принять участие в торжественном открытии моста через бухту Золотой Рог, которое состоится в субботу, 11 августа в 11 часов. Церемония открытия и праздничные мероприятия пройдут со стороны въезда в туннель.

После торжественного открытия все желающие получат уникальную возможность прогуляться по мосту пешком и сфотографироваться на память. Для горожан мост через Золотой Рог будет открыт все выходные с 11 до 21 часа. Движение транспорта по мосту планируется запустить в понедельник, 13 августа, в 6 утра.

Также в субботу, 11 августа все желающие могут принять участие в открытии низководного моста на автомобильной дороге пос.Hовый - полуостров Де-Фриз - Седанка. Открытие состоится после церемонии торжественного введения в эксплуатацию моста через бухту Золотой Рог.

Во избежание затруднения движения автотранспорта просьба к жителям и гостям Владивостока, по возможности, прибывать к мосту через бухту Золотой Рог в субботу и воскресенье на общественном транспорте или пешком, сообщили «ЗР» в пресс-службе администрации Владивостока.

«Золотой Рог».