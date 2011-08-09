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Отделы по делам несовершеннолетних могут стать отделениями

09 Августа 2011, 15:53 | Владивосток

Отделы по делам несовершеннолетних могут стать отделениями. Это повлечет за собой сокращение штатов инспекторов. Таково одно из следствий проходящей в системе МВД реформы. Впрочем, не исключено, что отчасти это связано с демографический ситуацией, в частности, невысоким количеством детей и подростков. Будет больше детей - будет увеличен штат.

Между тем, пока еще в статусе отделов по делам несовершеннолетних их сотрудники проводят профилактическую операцию «Подросток». В этом году, рассказывает корреспонденту «ЗР» начальник отдела по делам несовершеннолетних отдела полиции № 2 УВД России по г. Владивостоку подполковник Анжела БАННИКОВА, за два с половиной месяца поставлено на учет 13 подростков.

-Каким образом и как часто проводится профилактическая работа с подростками и каковы результаты ее проведения?

- Как правило, проводятся еженедельные рейды. Есть закон Приморского края № 622 об ограничении нахождения детей, не достигших 16 лет, без сопровождения родителей на улице после 23:00 часов. На сегодня составлено 15 протоколов в связи с нахождением детей без присморта в такое время. С начала проведения профилактической операции «Подросток», то есть с 15 мая по сегодняшний день на учет поставлено 13 детей. Всего у нас на учете стоят 36 родителей, отрицательно влияющих на своих детей. Однако, если судимые родители проявляют заботу и обеспечивают им комфортные условия, такую семью просто берем на контроль.

-Как проводится с детьми профилактика употребления алкоголя, наркотиков, токсических и психотропных средств?

- В последний раз мы проводили беседу в апреле на базе библиотеки им Н. Н. Муравьева-Амурского, на которую были приглашены учащиеся четырех образовательных учреждений. Объясняли детям, как вести здоровый образ жизни. При этом каждая из школ готовила свой театральный номер. Лучшими оказались ребята из школы №62.С этим номером они чуть позже вступали на Дне защиты детей. Что касается наших подучетников, то с ними работаем ежемесячно, ведет прием-консультанцию врач-нарколог. Мы объясняем родителям, что нельзя категорично запрещать ребенку делать что-то, нужно объяснять, почему нельзя.

-Что было выявлено на заключительном этапе проведения профилактической операции в прошлом году?

- Одна из острых проблем в том, что после получения неполного среднего образования 9-классники не знают, что делать со своим образованием дальше. Очевидно, что в школах профориентация на слабом уровне. Случается, мы проводим эту работу с детьми в образовательных учреждениях, потому что если у ребенка есть цель, то он получит образование и кем-то станет.

- Если подросток не хочет учиться, предлагаются ли ему какие-либо вакансии?

- Если ребенок не учится и не работает, то мы даем ему направление в центр занятости. Более того, представитель из центра занятости входит в состав комиссии по делам несовершенолетних, которая у нас проводится два раза в месяц.

Автор: Максим Алексеев
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