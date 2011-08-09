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Саммит АТЭС - 2012
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Недаром помнит вся Россия…

09 Августа 2011, 15:00 | Владивосток

2012 год во Владивостоке ассоциируется однозначно – с двухдневным проведением международной встречи АТЭС. Между тем 2012 год - год 200-летия Отечественной войны с Наполеоном. Отечественных войн в истории России был немало, но официально этот статус носят две – последняя, 1941-1945 годов, и Отечественная война 1812 года.

Микрорайон Вторая речка в краевом центре строился в шестидесятые годы, когда мир отмечал 150-летие той войны с французами. Потому и названия улиц на бывшем капустном поле (ныне ул. Русская) даны соответствующие: Давыдова, Бородинская, Кутузова… Памятники полководцам и народному герою были поставлены тогда же.

В городской администрации принято решение отреставрировать памятники М.И.КУТУЗОВУ (в районе ул.Русской, 41), Денису ДАВЫДОВУ (ул.Русская, 27), П.И.БАГРАТИОНУ (ул.Бородинская, 90). Реставрационные работы приурочены к 200-летнему юбилею Отечественной войны 1812 года.

Не к юбилею, но все же в плане администрации - реставрация памятников Сергею ЛАЗО (около театра им.М.Горького) и Владимиру ЛЕНИНУ (ул. Верхнепортовая, 2).

На данный момент произведено техническое обследование и подготовка проектной документации на реставрацию пяти памятников, сейчас определяется объем и характер реставрационных работ.

Кроме того, на 2011 год запланирована работа по проектированию охранных зон 22 памятников архитектуры. Будут составлены специальные паспорта, определяющие территорию, непосредственно окружающую памятник, предназначенную для сохранности монумента и ближайшей среды, необходимой для целостного и благоприятного зрительного восприятия.

Напомним, что реставрационные работы проводятся в рамках ведомственной целевой программы «Сохранение памятников истории и культуры в городе Владивостоке на 2010-2012 годы», разработанной по распоряжению главы города Игоря ПУШКАРЕВА.

На территории Владивостока насчитывается более 700 объектов исторического и культурного наследия федерального и регионального значения. Ранее некоторые объекты историко-культурного наследия (монументы, захоронения и памятные знаки) значились как бесхозные. Чтобы предусмотреть возможность финансирования из бюджета Владивостока необходимую реставрацию и не допустить дальнейшее разрушение данных объектов, в муниципальную собственность принято 40 памятников (принятие еще трех - запланировано). Это позволяет выделять средства на уход и реставрацию памятников истории и культуры, популяризацию объектов историко-культурного наследия, изготовление мемориальных досок.

Автор: Ольга Владимирова
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