На мосту через Вторую речку работают круглосуточно

Работы по реконструкции второй половины моста через Вторую речку краевого центра ведутся в круглосуточном режиме. Днем строители продолжают демонтировать конструкции старого моста и ведут буровые работы для устройства свай под опоры нового моста, в ночное время - буровые работы и бетонирование.

Как сообщили в управлении содержания жилищного фонда и городских территорий администрации Владивостока, в настоящий момент подрядная организация - ООО «Корпорация Инжтрансстрой» - полностью завершила устройство буронабивных свай для первой опоры моста и пробурила две из четырех свай для устройства второй опоры.

Как сообщалось ранее, после реконструкции Владивосток получит новый мост - строители установят новые опоры и мостовые пролеты. По словам специалистов, новый мост будет выше существующего дорожного покрытия. Это связано с тем, что в период сильных дождей зафиксирован подъем уровня речки и выход воды на дорогу.

Кроме того, строительство нового моста ведется с учетом увеличения интенсивности дорожного движения и нагрузок большегрузного транспорта на данном участке. Ведь с завершением реконструкции автомагистрали от станции Санаторная до моста через бухту Золотой Рог пойдет основной поток транспорта.